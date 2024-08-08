Олімпіада-2024 у Парижі — Кличко привітав боксера Олександра Хижняка із перемогою

Олександр Хижняк після отримання золотої медалі на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters

Український боксер Володимир Кличко привітав Олександра Хижняка із завоюванням золотої медалі на Олімпійських іграх 2024 року. Це вже друга олімпійська нагорода, яку отримує спортсмен.

Публікацію із привітання Володимир Кличко опублікував у Instagram у четвер, 8 серпня.

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Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко привітав українського боксера Олександра Хижняка зі здобуттям золотої медалі на Олімпійських іграх-2024.

Український спортсмен здобув перемогу у фіналі турніру над 24-річним боксером із Казахстану Нурбеком Оралбаєм у ваговій категорії до 80 кілограмів.

"Вітаю в клубі, чемпіон", — написав Кличко.

Історія Володимира Кличка. Фото: скриншот

Для Хижняка це вже друга олімпійська нагорода. На Іграх-2020 у Токіо він завоював срібло. Спортсмен став четвертим олімпійським чемпіоном у боксі в історії України. Раніше золото Олімпіади також вигравали Василь Ломаченко та Олександр Усик.

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