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Кличко поздравил Хижняка с олимпийским золотом

8 августа 2024 18:01
Валерия Барановская - редактор
Олимпиада-2024 в Париже — Кличко поздравил боксера Александра Хижняка с победой
Александр Хижняк получил золотую медаль на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters
Валерия Барановская - редактор

Украинский боксер Владимир Кличко поздравил Александра Хижняка с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх 2024 года. Это уже вторая олимпийская награда, которую получает спортсмен.

Публикацию по приветствию Владимир Кличко опубликовал в Instagram в четверг, 8 августа.

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Украинский боксер Хижняк завоевал золото Олимпиады-2024

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко поздравил украинского боксера Александра Хижняка с получением золотой медали на Олимпийских играх-2024.

Украинский спортсмен одержал победу в финале турнира над 24-летним боксером из Казахстана Нурбеком Оралбаем в весовой категории до 80 килограммов.

"Приветствую в клубе, чемпион", — написал Кличко.

Александр Хижняк
История Владимира Кличко. Фото: скриншот

Для Хижняка это уже вторая олимпийская награда. На Играх-2020 в Токио он завоевал серебро. Спортсмен стал четвертым олимпийским чемпионом по боксу в истории Украины. Ранее золото Олимпиады также выигрывали Василий Ломаченко и Александр Усик. 

Напомним, Зинченко выбрал новый клуб — где будет играть украинец. 

Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер. 

Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения. 

Мирового рекордсмена экстренно госпитализировали прямо во время турнира на Олимпиаде-2024. 

Известная спортсменка сделала предложение своему возлюбленному на Олимпиаде-2024. 

спорт Владимир Кличко Александр Хижняк бокс Олимпиада-2024 украинские боксеры боксер

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