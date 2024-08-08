Олимпиада-2024 в Париже — Кличко поздравил боксера Александра Хижняка с победой

Александр Хижняк получил золотую медаль на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters

Украинский боксер Владимир Кличко поздравил Александра Хижняка с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх 2024 года. Это уже вторая олимпийская награда, которую получает спортсмен.

Публикацию по приветствию Владимир Кличко опубликовал в Instagram в четверг, 8 августа.

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Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко поздравил украинского боксера Александра Хижняка с получением золотой медали на Олимпийских играх-2024.

Украинский спортсмен одержал победу в финале турнира над 24-летним боксером из Казахстана Нурбеком Оралбаем в весовой категории до 80 килограммов.

"Приветствую в клубе, чемпион", — написал Кличко.

История Владимира Кличко. Фото: скриншот

Для Хижняка это уже вторая олимпийская награда. На Играх-2020 в Токио он завоевал серебро. Спортсмен стал четвертым олимпийским чемпионом по боксу в истории Украины. Ранее золото Олимпиады также выигрывали Василий Ломаченко и Александр Усик.

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