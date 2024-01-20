Клопп запропонував Ерікссону очолити Ліверпуль

Юрген Клопп. Фото: Reuters

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп запропонував легендарному Свену-Йорану Ерікссону, в якого діагностували онкологічне захворювання у термінальній стадії, на один день очолити мерсисайдців. Таким чином німецький фахівець хоче здійснити мрію шведа.

Про це повідомляє The Guardian, передає Новини.LIVE.

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75-річний швед зазначив, що вболіває за клуб та завжди хотів його потренувати, але такої можливості так і не виникло під час його кар’єри. Розглядалася ідея, щоб він очолив "Ліверпуль" на матч легенд клубу проти "Аякса" у березні.

Але Клопп хоче дати йому можливість на день очолити саме основну команду.

🗣️ Jurgen Klopp on hearing Sven-Goran Eriksson, who has pancreatic cancer, always dreamed of being Liverpool manager:



“He’s very welcome to come here and he can sit in my seat in my office and do my job for a day if he wants.



“He can come and have a few wonderful hours I’m… pic.twitter.com/WaOLv3SD69 — Football Talk (@FootballTalkHQ) January 20, 2024

"Я вперше почув про його любов до "Ліверпуля" і про те, що він був уболівальником клубу усе життя. Будемо дуже раді, якщо він приїде до нас і зможе сидіти на моєму місці в офісі і виконувати мою роботу протягом дня. Якщо він захоче — це не проблема. Ми покажемо йому все, як цей чудовий клуб розвивався протягом багатьох років. Я впевнений, що він зможе приїхати і провести тут декілька чудових годин", — сказав німець.

Краще обдурити мозок

Раніше колишній головний тренер "Роми", "Лаціо", "Манчестер Сіті" та збірної Англії Свен-Йоран Ерікссон розповів, що у нього виявлено неоперабельний рак підшлункової залози. Через хворобу 75-річний фахівець у лютому 2023-го залишив посаду спортивного директора Карлстада.

"Всі бачать, що в мене не дуже хороша хвороба. Так, це рак. Але я постараюся боротися якомога довше. Розумію, що у кращому разі проживу рік, у гіршому — менше. Хоча в кращому, можливо, й довше”, — каже шведський тренер.

Свен Йоран Ерікссон. Фото: Reuters

Він зазначив, що лікарі не можуть бути впевнені на сто відсотків, вони не можуть призначити день.

"Краще не думати про це, треба обдурити мозок. Можна ходити навколо, весь час думаючи про це, сидіти вдома, виглядати жалюгідним та казати, що тобі так не пощастило. Але треба бачити позитивні моменти. Не можна себе ховати", – сказав Ерікссон радіостанції P1.

Нагадаємо, що Ерікссон приводив "Лаціо" до перемог у чемпіонаті Італії та Суперкубку УЄФА. Разом із "Гетеборгом" він ставав переможцем Кубка УЄФА та чемпіонату Швеції. Із "Бенфікою" тричі виграв чемпіонат Португалії. У 2001–2006 роках Ерікссон тренував збірну Англії, також фахівець працював у "Манчестер Сіті", "Лестері", збірних Мексики, Кот-д'Івуару та інших командах.

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