Клопп предложил Эрикссону возглавить Ливерпуль

Юрген Клопп. Фото: Reuters

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предложил легендарному Свену-Йорану Эрикссону, у которого диагностировали онкологическое заболевание в терминальной стадии, на один день возглавить мерсисайдцев. Таким образом, немецкий специалист хочет осуществить мечту шведа.

Об этом сообщает The Guardian, передает Новини.LIVE.

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75-летний швед отметил, что болеет клубом и всегда хотел его потренировать, но такой возможности так и не возникло во время его карьеры. Рассматривалась идея, чтобы он возглавил "Ливерпуль" на матч легенд клуба против "Аякса" в марте.

Но Клопп хочет дать ему возможность в день возглавить именно основную команду.

🗣️ Jurgen Klopp на упражнении Свен-Горана Эриксона, который имеет pancreatic cancer, не мешает быть Liverpool manager:



“Это очень приятно, чтобы дать ей и он может работать в моем доме в моем офисе и в моем труде за день и если я гуляю.



“Это может нести и иметь несколько wonderful hours Я… pic.twitter.com/WaOLv3SD69 — Football Talk (@FootballTalkHQ) January 20, 2024

Я впервые услышал о его любви к "Ливерпулю" и о том, что он был болельщиком клуба всю жизнь. Будем очень рады, если он приедет к нам и сможет сидеть на моем месте в офисе и выполнять мою работу в течение дня. Если он захочет — это не проблема. Мы покажем ему все, как этот замечательный клуб развивался на протяжении многих лет. Я уверен, что он сможет приехать и провести здесь несколько замечательных часов", — сказал немец.

Лучше обмануть мозг

Ранее бывший главный тренер "Ромы", "Лацио", "Манчестер Сити" и сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал, что у него обнаружен неоперабельный рак поджелудочной железы. По болезни 75-летний специалист в феврале 2023-го покинул пост спортивного директора Карлстада.

"Все видят, что у меня не очень хорошая болезнь. Да, это рак. Но я постараюсь бороться как можно дольше. Понимаю, что в лучшем случае проживу год, в худшем – меньше. Хотя в лучшем, возможно, и дольше", — говорит шведский тренер.

Свен Йоран Эриксон. Фото: Reuters

Он отметил, что врачи не могут быть уверены полностью, они не могут назначить день.

"Лучше не думать об этом, надо обмануть мозг. Можно ходить вокруг, все время думая об этом, сидеть дома, выглядеть жалким и говорить, что тебе так не повезло. Но надо видеть положительные моменты. Нельзя себя прятать", — сказал Эрикссон радиостанции P1.

Напомним, что Эриксон приводил "Лацио" к победам в чемпионате Италии и Суперкубке УЕФА. Вместе с "Гетеборгом" он становился победителем Кубка УЕФА и чемпионата Швеции. С "Бенфикой" трижды выиграл чемпионат Португалии. В 2001-2006 годах Эриксон тренировал сборную Англии, также специалист работал в "Манчестер Сити", "Лестере", сборных Мексики, Кот-д'Ивуара и других командах.

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