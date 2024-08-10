Розклад українців на 15-й день Олімпіади-2024: Коляденко у фіналі

Українська борчиня Ірина Коляденко (праворуч) змагатиметься за золоту медаль Олімпіади. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі пройде 15-й змагальний день, в рамках якого українці виступатимуть у восьми видах спорту. Ще у п’яти дисциплінах представники синьо-жовтої команди змагатимуться за медалі.

За золоту медаль боротиметься Ірина Коляденко, яка вийшла в фінал боротьби, повідомив портал Новини.LIVE.

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Розклад українців на 15-й день Олімпіади

Об 11:00 Олексій Середа стартує в півфіналі стрибків у воду із 10-метрової вишки. У цій дисципліні Середа є одним із претендентів на медалі.

Об 12:00 українська веслувальниця Марія Повх почне змагатися в півфіналі байдарки-одиночки на 500 метрів.

Об 12:40 в півфіналі на каное-одиночці на 200 метрів стартують Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

Об 12:00 у втішних сутичках змагатиметься український борець вільного стилю Олександр Хоцянівський у ваговій категорії до 125 кг. У разі перемоги він змагатиметься за бронзову медаль.

Об 12:35 з 1/8 фіналу у вільній боротьбі стартує українець Муразі Мчедлідзе у ваговій категорії до 97 кг.

Об 14:30 почнеться півфінал у жіночому п’ятиборстві, де Україну представить Валерія Пермикіна.

Об 15:00 почнуться змагання у художній гімнастиці. У фіналі командного багатоборства буде представлена збірна України в складі: Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Марія Височанська.

Об 17:17 в кваліфікації брейкінга виступить українець Олег "Kuzya" Кузнєцов.

Об 20:00 розпочнеться фінал стрибків у висоту в легкій атлетиці, де виступить Олег Дорощук.

Об 20:30 в артистичному плаванні стартує фінал у дуетів, де Україну представлять Марина та Владислава Алексіїви.

Об 21:00 стартують фінали у боротьбі. У ваговій категорії до 62 кг у жіночій боротьбі виступить українка Ірина Коляденко проти японки Мотокі Сакури.

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