Расписание украинцев на 15-й день Олимпиады-2024: Коляденко в финале

Украинская борчиха Ирина Коляденко (справа) будет соревноваться за золотую медаль Олимпиады. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже пройдет 15-й соревновательный день, в рамках которого украинцы будут выступать в восьми видах спорта. Еще в пяти дисциплинах представители сине-желтой команды будут соревноваться за медали.

За золотую медаль будет бороться вышедшая в финал борьбы Ирина Коляденко, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан. Фото: НОК Украины

Расписание украинцев на 15-й день Олимпиады

В 11:00 Алексей Середа стартует в полуфинале прыжков в воду с 10-метровой вышки. В этой дисциплине Середа является одним из претендентов на медали.

В 12:00 представительница Украины в гребле Мария Повх начнет соревноваться в полуфинале байдарки-одиночки на 500 метров.

В 12:40 в полуфинале на каноэ-одиночке на 200 метров стартуют Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок.

В 12:00 в утешительных столкновениях сразится украинский борец вольного стиля Александр Хоцяновский в весовой категории до 125 кг. В случае победы он сразится за бронзовую медаль.

В 12:35 с 1/8 финала в вольной борьбе стартует украинец Мурази Мчедлидзе в весовой категории до 97 кг.

В 14:30 начнется полуфинал в женском пятиборье, где Украину представит Валерия Пермыкина.

В 15:00 начнутся соревнования по художественной гимнастике. В финале командного многоборья будет представлена сборная Украины в составе: Диана Баева, Алина Мельник, Валерия Перемета, Кира Ширыкина, Мария Высочанская.

В 17:17 в квалификации брейкинга выступит украинец Олег "Kuzya" Кузнецов.

В 20.00 начнется финал прыжков в высоту в легкой атлетике, где выступит Олег Дорощук.

В 20:30 в артистическом плавании стартует финал у дуэтов, где Украину представят Марина и Владислава Алексеевы.

В 21.00 стартуют финалы в борьбе. В весовой категории до 62 кг в женской борьбе выступит украинка Ирина Коляденко против японки Мотоки Сакуры.

Напомним, Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения.

Олимпийский чемпион Новиков объяснил, почему не захотел выступать за сборную Украины.

Спортсменки-близняшки из Тринидада стали звездами Олимпиады-2024 даже без медалей.

Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения.

Зинченко выбрал новый клуб — где будет играть украинец.

Первый в истории Филиппин золотой медалист получил неожиданные подарки на родине.