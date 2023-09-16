Колишня зірка чемпіонату України змінив Англію на Туреччину
Колишній форвард луганської "Зорі" Денніс Бонавентурі залишив чемпіонат Англії. Нігерієць продовжить кар'єру в Туреччині.
Нігерієць перейшов до "Істанбулу Башакшехіру", повідомила пресслужба клубу.
Бонавентуре заграв лише у чемпіонатах України та Бельгії. У топових лігах Англії та Німеччини футболіст не зміг розкритися.
Повернення до чемпіонату другого ешелону
Англійський "Ноттінгем Форест" віддав Бонавентуре в "Істанбул Башакшехір" на правах оренди.
Термін угоди 25-річного футболіста триватиме до літа 2024 року. У новому клубі Денніс виступатиме під номером "99".
Зазначимо, що Бонавентуре у 18 років перебрався до України. Спочатку футболіст намагався потрапити до київського "Динамо", а потім підписав професійний контракт із "Зорею".
Талановитий форвард у 26 матчах за "Зорю" забив шість м'ячів і потім був проданий у "Брюгге" за 1,4 млн євро.
У Бельгії футболіст був основним у клубі, поки не посварився з тренерським штабом і керівництвом. Бельгійці віддавали форварда в оренду до німецького "Кельну", а потім продали до "Уотфорду" за 4 млн євро.
Через один успішний сезон з 10 голами в АПЛ "Уотфорд" продав Бонавентуре в "Ноттінгем" за 14,8 млн євро. У новому клубі за сезон Денніс забив два м'ячі за 25 матчів.
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