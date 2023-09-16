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Колишня зірка чемпіонату України змінив Англію на Туреччину

16 вересня 2023 11:15
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Агабекян Карен
редактор
Колишня зірка чемпіонату України змінив Англію на Туреччину
Денніс Бонавентуре. Фото: "Істанбул"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній форвард луганської "Зорі" Денніс Бонавентурі залишив чемпіонат Англії. Нігерієць продовжить кар'єру в Туреччині.

Нігерієць перейшов до "Істанбулу Башакшехіру", повідомила пресслужба клубу.

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Англійський "Ноттінгем Форест" віддав Бонавентуре в "Істанбул Башакшехір" на правах оренди.

Термін угоди 25-річного футболіста триватиме до літа 2024 року. У новому клубі Денніс виступатиме під номером "99".

Зазначимо, що Бонавентуре у 18 років перебрався до України. Спочатку футболіст намагався потрапити до київського "Динамо", а потім підписав професійний контракт із "Зорею".

Талановитий форвард у 26 матчах за "Зорю" забив шість м'ячів і потім був проданий у "Брюгге" за 1,4 млн євро.

У Бельгії футболіст був основним у клубі, поки не посварився з тренерським штабом і керівництвом. Бельгійці віддавали форварда в оренду до німецького "Кельну", а потім продали до "Уотфорду" за 4 млн євро.

Через один успішний сезон з 10 голами в АПЛ "Уотфорд" продав Бонавентуре в "Ноттінгем" за 14,8 млн євро. У новому клубі за сезон Денніс забив два м'ячі за 25 матчів.

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