Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бывшая звезда чемпионата Украины сменил Англию на Турцию arrow

Бывшая звезда чемпионата Украины сменил Англию на Турцию

16 сентября 2023 11:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бывшая звезда чемпионата Украины сменил Англию на Турцию
Деннис Бонавентуре. Фото: "Истанбул"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший форвард луганской "Зари" Деннис Бонавентуре покинул чемпионат Англии. Нигериец продолжит карьеру в Турции.

Нигериец перешел в "Истанбул Башакшехир", сообщила пресс-служба клуба.

Читайте также:

Бонавентуре заиграл только в чемпионатах Украины и Бельгии. В топовых лигах Англии и Германии футболист не смог раскрыться.

Возвращение в чемпионат второго эшелона

Английский "Ноттингем Форест" отдал Бонавентуре в "Истанбул Башакшехир" на правах аренды.

Срок соглашения 25-летнего футболиста продлится до лета 2024 года. В новом клубе Деннис будет выступать под номером "99".

Отметим, что Бонавентуре в 18 лет перебрался в Украину. Сначала футболист пытался попасть в киевское "Динамо", а затем подписал профессиональный контракт с "Зарей".

Талантливый форвард в 26 матчах за "Зарю" забил шесть мячей и затем был продан в "Брюгге" за 1,4 млн евро.

В Бельгии футболист был основным в клубе, пока не поссорился с тренерским штабом и руководством. Бельгийцы отдавали форварда в аренду в немецкий "Кельн", а затем продали в "Уотфорд" за 4 млн евро.

Через один успешный сезон с 10 голами в АПЛ "Уотфорд" продал Бонавентуре в "Ноттингем" за 14,8 млн евро. В новом клубе за сезон Деннис забил два мяча за 25 матчей.

Напомним, Шапаренко ждут в Германии: известны условия трансфера.

Цыганков может уйти из "Жироны": игроком заинтересовался топклуб.

Тимощук в первый раз ответил на обвинения в предательстве Украины: что он произнес.

"Реал" решил судьбу Лунина: что будет с украинским голкипером.

Игрок "Зари" рассказал правду об увольнении Лалатовича.

Фьюри согласился на сражение с Усиком: известно главное условие.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз