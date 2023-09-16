Бывшая звезда чемпионата Украины сменил Англию на Турцию

Деннис Бонавентуре. Фото: "Истанбул"

Бывший форвард луганской "Зари" Деннис Бонавентуре покинул чемпионат Англии. Нигериец продолжит карьеру в Турции.

Нигериец перешел в "Истанбул Башакшехир", сообщила пресс-служба клуба.

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Возвращение в чемпионат второго эшелона

Английский "Ноттингем Форест" отдал Бонавентуре в "Истанбул Башакшехир" на правах аренды.

Срок соглашения 25-летнего футболиста продлится до лета 2024 года. В новом клубе Деннис будет выступать под номером "99".

Отметим, что Бонавентуре в 18 лет перебрался в Украину. Сначала футболист пытался попасть в киевское "Динамо", а затем подписал профессиональный контракт с "Зарей".

Талантливый форвард в 26 матчах за "Зарю" забил шесть мячей и затем был продан в "Брюгге" за 1,4 млн евро.

В Бельгии футболист был основным в клубе, пока не поссорился с тренерским штабом и руководством. Бельгийцы отдавали форварда в аренду в немецкий "Кельн", а затем продали в "Уотфорд" за 4 млн евро.

Через один успешный сезон с 10 голами в АПЛ "Уотфорд" продал Бонавентуре в "Ноттингем" за 14,8 млн евро. В новом клубе за сезон Деннис забил два мяча за 25 матчей.

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