Колишній фіналіст Ліги Європи та ексгравець збірної України перейшов у Казахстан

Євген Шахов у формі "Лечче". Фото: ФК "Лечче"

Колишній гравець "Дніпра" та збірної України Євген Шахов більше не буде виступати за луганську "Зорю". Півзахисник знайшов собі нову команду.

Українського футболіста вже представили в новій команді.

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Раніше Шахов з "Дніпром" виходив у фінал Ліги Європи, грав у Серії А, ставав чемпіоном Греції, але зараз вирішив знизити рівень змагань.

Шахов пішов у слабший чемпіонат

32-річний український футболіст перейшов до Тоболу з чемпіонату Казахстану.

Терміни контракту не розкриваються, але статистичний портал Transfermarkt стверджує, що угода Шахова з "Тоболом" підписана до кінця нинішнього року.

Зазначимо, що "Тобол" у рамках кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти зі швейцарського "Базеля".Перший матч пройде 27 липня.

Минулого сезону "Тобол" став третім у чемпіонаті Казахстану. Наразі в місцевому чемпіонаті йде середина нового сезону, по ходу якого "Тобол" займає п’яте місце з відставанням у 8 очок від "Актобе", який йде третім.

Минулого сезону Шахов у 17 матчах забив чотири м’ячі та віддав чотири гольові передачі за "Зорю".

"Шахов" також виступав за "Дніпро", "Арсенал" Київ, ПАОК, "Лечче" та АЕК.

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