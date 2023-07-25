Бывший финалист Лиги Европы и экс-игрок сборной Украины перешел в Казахстан

Евгений Шахов в форме "Лечче". Фото: ФК "Лечче"

Бывший игрок "Днепра" и сборной Украины Евгений Шахов больше не будет выступать за луганскую "Зарю". Полузащитник нашел себе новую команду.

Украинского футболиста уже представили в новой команде.

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Ранее Шахов с "Днепром" выходил в финал Лиги Европы, играл в Серии А, становился чемпионом Греции, но сейчас решил снизить уровень соревнований.

Шахов пошел в более слабый чемпионат

32-летний украинский футболист перешел в Тобол из чемпионата Казахстана.

Сроки контракта не раскрываются, но статистический портал Transfermarkt утверждает, что соглашение Шахова с "Тоболом" подписано до конца нынешнего года.

Отметим, что "Тобол" в рамках квалификации Лиги конференций сыграет против швейцарского "Базеля". Первый матч пройдет 27 июля.

В прошлом сезоне "Тобол" стал третьим в чемпионате Казахстана. Сейчас в местном чемпионате идет середина нового сезона, по ходу которого "Тобол" занимает пятое место с отставанием в 8 очков от идущего третьим "Актобе".

В прошлом сезоне Шахов в 17 матчах забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи за "Зарю".

"Шахмат" также выступал за "Днепр", "Арсенал" Киев, ПАОК, "Лечче" и АЭК.

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