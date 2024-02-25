Колишній гравець збірної України почав грати у Росії за Спартак
У чемпіонаті Росії гратиме голкіпер, який раніше грав у складі молодіжних збірних України. Звати футболіста Мирослав Зновенко.
Про перехід повідомив портал "Трансфермаркт", який вніс зміни до складу московського "Спартака".
Зновенко став гравцем "Спартака"
В Україні 21-річний уродженець Луганська виховувався в академії "Дніпра", а виступав у СК "Дніпро-1", "Металісті" та "Нікополі".
Починаючи з липня 2023 року Зновенко залишався без команди.
Зазначимо, що футболіст також провів чотири матчі за збірну України U-18 та один матч за команду U-21.
Московський "Спартак" не оголошував про перехід. Відомо, що контракт підписали ще 5 лютого 2024 року. Зі всієї інформації про голкіпера є лише те, що він брав участь у товариському матчі за дубль.
Зазначимо, що у 2024-му році до окупованого Криму поїхав грати український захисник Євген Радченко, який став гравцем "Океану" з Керчі.
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