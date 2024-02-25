Колишній гравець збірної України почав грати у Росії за Спартак

Мирослав Зновенко у формі "Дніпра-1". Фото: "Дніпро-1"

У чемпіонаті Росії гратиме голкіпер, який раніше грав у складі молодіжних збірних України. Звати футболіста Мирослав Зновенко.

Про перехід повідомив портал "Трансфермаркт", який вніс зміни до складу московського "Спартака".

Зновенко став гравцем "Спартака"

В Україні 21-річний уродженець Луганська виховувався в академії "Дніпра", а виступав у СК "Дніпро-1", "Металісті" та "Нікополі".

Починаючи з липня 2023 року Зновенко залишався без команди.

Зазначимо, що футболіст також провів чотири матчі за збірну України U-18 та один матч за команду U-21.

Московський "Спартак" не оголошував про перехід. Відомо, що контракт підписали ще 5 лютого 2024 року. Зі всієї інформації про голкіпера є лише те, що він брав участь у товариському матчі за дубль.

Зазначимо, що у 2024-му році до окупованого Криму поїхав грати український захисник Євген Радченко, який став гравцем "Океану" з Керчі.

Нагадаємо, бразилець форвард із житомирського "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.

Вийшов матеріал про відомих українських спортсменів, які загинули під час війни.

Мюнхенська "Баварія" знайшла несподівану заміну Тухелю в АПЛ.

Мудрик змінить клуб — "Челсі" готує трансфер українця.

Португалець Роналду повернеться до Європи — Кріштіану вибрав новий клуб.

Шевченко розповів, чи зможуть ТЦК мобілізувати футболістів.