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Колишній гравець збірної України почав грати у Росії за Спартак

25 лютого 2024 17:24
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Агабекян Карен
редактор
Колишній гравець збірної України почав грати у Росії за Спартак
Мирослав Зновенко у формі "Дніпра-1". Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У чемпіонаті Росії гратиме голкіпер, який раніше грав у складі молодіжних збірних України. Звати футболіста Мирослав Зновенко.

Про перехід повідомив портал "Трансфермаркт", який вніс зміни до складу московського "Спартака".

Зновенко став гравцем "Спартака"

В Україні 21-річний уродженець Луганська виховувався в академії "Дніпра", а виступав у СК "Дніпро-1", "Металісті" та "Нікополі".

Починаючи з липня 2023 року Зновенко залишався без команди.

Зазначимо, що футболіст також провів чотири матчі за збірну України U-18 та один матч за команду U-21.

Московський "Спартак" не оголошував про перехід. Відомо, що контракт підписали ще 5 лютого 2024 року. Зі всієї інформації про голкіпера є лише те, що він брав участь у товариському матчі за дубль.

Зазначимо, що у 2024-му році до окупованого Криму поїхав грати український захисник Євген Радченко, який став гравцем "Океану" з Керчі.

Нагадаємо, бразилець форвард із житомирського "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.

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