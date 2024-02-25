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Бывший игрок сборной Украины начал играть в России за Спартак

25 февраля 2024 17:24
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Агабекян Карен
редактор
Бывший игрок сборной Украины начал играть в России за Спартак
Мирослав Зновенко в форме "Днепра-1". Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В чемпионате России будет играть голкипер, ранее игравший в составе молодежных сборных Украины. Зовут футболиста Мирослав Зновенко.

О переходе сообщил портал "Трансфермаркт", внесший изменения в состав московского "Спартака".

Зновенко стал игроком "Спартака"

В Украине 21-летний уроженец Луганска воспитывался в академии "Днепра", а выступал в СК "Днепр-1", "Металлисте" и "Никополе".

Начиная с июля 2023 года Зновенко оставался без команды.

Отметим, что футболист также провел четыре матча за сборную Украины U-18 и один матч за команду U-21.

Московский "Спартак" не объявлял о переходе. При этом известно, что контракт подписали еще 5 февраля 2024 года. Из всей информации о голкипере есть лишь о том, что он участвовал в товарищеском матче за дубль.

Отметим, что в 2024-м году в оккупированный Крым уехал играть украинский защитник Евгений Радченко, который стал игроком "Океана" из Керчи.

Напомним, бразильский форвард из житомирского "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб.

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