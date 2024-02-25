Бывший игрок сборной Украины начал играть в России за Спартак
В чемпионате России будет играть голкипер, ранее игравший в составе молодежных сборных Украины. Зовут футболиста Мирослав Зновенко.
О переходе сообщил портал "Трансфермаркт", внесший изменения в состав московского "Спартака".
Зновенко стал игроком "Спартака"
В Украине 21-летний уроженец Луганска воспитывался в академии "Днепра", а выступал в СК "Днепр-1", "Металлисте" и "Никополе".
Начиная с июля 2023 года Зновенко оставался без команды.
Отметим, что футболист также провел четыре матча за сборную Украины U-18 и один матч за команду U-21.
Московский "Спартак" не объявлял о переходе. При этом известно, что контракт подписали еще 5 февраля 2024 года. Из всей информации о голкипере есть лишь о том, что он участвовал в товарищеском матче за дубль.
Отметим, что в 2024-м году в оккупированный Крым уехал играть украинский защитник Евгений Радченко, который стал игроком "Океана" из Керчи.
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