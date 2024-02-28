Колишній лідер Динамо розповів про розлучення зі скандальною дружиною

Микола Морозюк під час виступів за "Динамо" Фото: УНІАН

Колишній футболіст збірної України та "Динамо" Микола Морозюк офіційно підтвердив розлучення із дружиною Іриною. Спортсмен розповів про поділ майна із дівчиною.

Морозюк не жив із дружиною вже декілька років, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на "Брутальний футбол".

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Микола Морозюк на полі. Фото: instagram.com/nikolaymoroziuk/

Як розлучилися Микола та Ірина

Це вже другий шлюб колишнього футболіста "Динамо". Має трьох дітей, причому двоє з них стали спільними для Миколи та Ірини Морозюк. Це стало однією з причин, через яку він вирішив не ділити майно зі своєю колишньою "другою половинкою".

Морозюк зізнався, що багато його друзів не зрозуміли такого рішення. Однак Микола не міг вчинити інакше. Вони з Іриною мирно домовилися про розлучення, обговорили всі проблеми та розійшлися. Морозюк пояснив, що він є людиною принципів і був зобов'язаний так вчинити.

Ірина Морозюк після розлучення з колишнім чоловіком. Фото: instagram.com/irina_moroziuk_fit/

Ірина Морозюк відома серією скандальних вчинків. Коли Микола виступав за "Динамо", вона відкрито критикувала тренерів команди. Також дівчина одного разу виконала гімн України у футболці та спідній білизні.

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