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Бывший лидер Динамо рассказал о разводе со скандальной женой

28 февраля 2024 16:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший лидер Динамо рассказал о разводе со скандальной женой
Николай Морозюк во время выступлений за "Динамо". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист сборной Украины и "Динамо" Николай Морозюк официально подтвердил развод с женой Ириной. Спортсмен рассказал о разделе имущества с девушкой.

Морозюк не жил с супругой уже несколько лет, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Брутальный футбол". 

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Николай Морозюк после завершения футбольной карьеры работает спортивным директором кипрского футбольного клуба "Красава". Экс-футболист дал большое интервью, во время которого рассказал о разводе с женой. 

Николай Морозюк
Николай Морозюк на поле. Фото: instagram.com/nikolaymoroziuk/

Как расстались Николай и Ирина 

Это уже второй брак бывшего футболиста "Динамо". У него трое детей, причем два из них стали общими для Николая и Ирины Морозюк. Это стало одной из причин, по которой он решил не делить имущество со своей бывшей "второй половинкой". 

Морозюк признался, что многие его друзья не поняли такого решения. Однако Николай не мог поступить иначе. Они с Ириной мирно договорились о расставании, обсудили все проблемы и разошлись. Морозюк объяснил, что он является человеком принципов и был обязан так поступить. 

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк после расставания с бывшим мужем. Фото: instagram.com/irina_moroziuk_fit/

Ирина Морозюк известна серией скандальных поступков. В то время как Николай выступал за "Динамо", она открыто критиковала тренеров команды. Также девушка однажды исполнила гимн Украины в футболке и нижнем белье. 

Напомним, голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Милевский резко раскритиковал Алиева и отомстил бывшему другу. 

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Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

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спорт
футбол
Николай Морозюк
жены футболистов

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