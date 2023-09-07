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Колишній наставник Мудрика відмовився тренувати французький топклуб

7 вересня 2023 14:35
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Агабекян Карен
редактор
Колишній наставник Мудрика відмовився тренувати французький топклуб
Колишній головний тренер "Челсі" Гремм Поттер. Фото: PA Wire
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Французький "Ліон" після провального початку сезону почав шукати нового головного тренера. Вони звернули увагу на колишнього наставника "Брайтона" та "Челсі" Грема Поттера.

Але французький клуб отримав відмову, повідомив у Twitter інсайдер Давид Орнштейн.

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Зазначимо, що з нинішнім головним тренером Лораном Бланом "Ліон" не вийшов у єврокубки минулого сезону й у новому йде на останньому місці.

Поттер чекає на інші пропозиції

За інформацією джерела, Поттеру подобається інтерес від "Ліона", але він відкинув пропозицію. Тренер зараз не поспішає шукати нову роботу та ретельно розглядає всі пропозиції.

Цього сезону "Ліон" програв "Страсбуру" (1:2), "Монпельє" (1:4), "ПСЖ" (1:4) і зіграв унічию з "Ніццею" (0:0).

Поттер у жовтні 2022-го очолив "Челсі", яке довів до 11 місця в АПЛ і був звільнений за незадовільні результати. При цьому фахівець отримав понад 10 млн фунтів відступних.

Нагадаємо, Мудрик розповів, що найголовніше під час переходу до нового клубу.

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