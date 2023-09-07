Колишній наставник Мудрика відмовився тренувати французький топклуб

Колишній головний тренер "Челсі" Гремм Поттер. Фото: PA Wire

Французький "Ліон" після провального початку сезону почав шукати нового головного тренера. Вони звернули увагу на колишнього наставника "Брайтона" та "Челсі" Грема Поттера.

Але французький клуб отримав відмову, повідомив у Twitter інсайдер Давид Орнштейн.

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🚨 Graham Potter has declined chance to replace Laurent Blanc as Lyon head coach. 48yo approached + top target for #OlympiqueLyonnais - saw as appealing but decided no right time to return. Continues to evaluate future after leaving Chelsea @TheAthleticFC https://t.co/pNVhIlYx7C - David Ornstein (@David_Ornstein) September 7, 2023

Зазначимо, що з нинішнім головним тренером Лораном Бланом "Ліон" не вийшов у єврокубки минулого сезону й у новому йде на останньому місці.

Поттер чекає на інші пропозиції

За інформацією джерела, Поттеру подобається інтерес від "Ліона", але він відкинув пропозицію. Тренер зараз не поспішає шукати нову роботу та ретельно розглядає всі пропозиції.

Цього сезону "Ліон" програв "Страсбуру" (1:2), "Монпельє" (1:4), "ПСЖ" (1:4) і зіграв унічию з "Ніццею" (0:0).

Поттер у жовтні 2022-го очолив "Челсі", яке довів до 11 місця в АПЛ і був звільнений за незадовільні результати. При цьому фахівець отримав понад 10 млн фунтів відступних.

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