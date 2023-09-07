Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бывший наставник Мудрика отказался тренировать французский топ-клуб arrow

Бывший наставник Мудрика отказался тренировать французский топ-клуб

7 сентября 2023 14:35
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бывший наставник Мудрика отказался тренировать французский топ-клуб
Бывший главный тренер "Челси" Грэмм Поттер. Фото: PA Wire
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Французский "Лион" после провального начала сезона начал искати нового главного тренера. Они обратили внимание на бывшего наставника "Брайтона" и "Челси" Гремма Поттера.

Но французский клуб получил отказ, сообщил в Twitter инсайдер Давид Орнштейн.

Читайте также:

Отметим, что с нынешним главным тренером Лораном Бланом "Лион" не вышел в еврокубки в прошлом сезоне и в новом идет на последнем месте.

Поттер ждет других предложений

По информации источника, Петтеру нравится интерес от "Лиона", но он отверг предложение. Тренер сейчас не спешит искать новую работу и тщательно рассматривает все предложения.

В нынешнем сезоне "Лион" проиграл "Страсбуру" (1:2), "Монпелье" (1:4), "ПСЖ" (1:4) и сыграл вничью с "Ниццей" (0:0).

Поттер в октябре 2022-го возглавил "Челси", которое довел до 11 места в АПЛ и был уволен за неудовлетворительные результаты. При этом специалист получил более 10 млн фунтов отступных.

Напомним, Мудрик рассказал, что самое главное при переходе в новый клуб. 

Мирчу Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера. 

У "Динамо" новый капитан: это не Ярмоленко. 

Нагельсманн выбрал новую команду: идут переговоры. 

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину. 

Роналду объявил о завершении соперничества с Месси.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз