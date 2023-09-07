Бывший наставник Мудрика отказался тренировать французский топ-клуб

Бывший главный тренер "Челси" Грэмм Поттер. Фото: PA Wire

Французский "Лион" после провального начала сезона начал искати нового главного тренера. Они обратили внимание на бывшего наставника "Брайтона" и "Челси" Гремма Поттера.

Но французский клуб получил отказ, сообщил в Twitter инсайдер Давид Орнштейн.

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🚨 Graham Potter has declined chance to replace Laurent Blanc as Lyon head coach. 48yo approached + top target for #OlympiqueLyonnais - saw as appealing but decided not right time to return. Continues to evaluate future after leaving Chelsea @TheAthleticFC https://t.co/pNVhIlYx7C — David Ornstein (@David_Ornstein) September 7, 2023

Отметим, что с нынешним главным тренером Лораном Бланом "Лион" не вышел в еврокубки в прошлом сезоне и в новом идет на последнем месте.

Поттер ждет других предложений

По информации источника, Петтеру нравится интерес от "Лиона", но он отверг предложение. Тренер сейчас не спешит искать новую работу и тщательно рассматривает все предложения.

В нынешнем сезоне "Лион" проиграл "Страсбуру" (1:2), "Монпелье" (1:4), "ПСЖ" (1:4) и сыграл вничью с "Ниццей" (0:0).

Поттер в октябре 2022-го возглавил "Челси", которое довел до 11 места в АПЛ и был уволен за неудовлетворительные результаты. При этом специалист получил более 10 млн фунтов отступных.

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