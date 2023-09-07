Бывший тренер Мудрика может возглавить французского гранда

Тренер "Челси" Грэмм Поттер и футболист Михаил Мудрик. Фото: Twitter

"Лион" из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона думает об отставке главного тренера Ролана Блана. На его место у клуба уже есть варианты.

Одним из них стал бывший главный тренер "Брайтона" и "Челси" Грэмм Поттер, сообщило издание L'Equipe.

Читайте также:

"Лион" подписал контракт с Бланом в октябре 2022 года и по итогу сотрудничества с ним команда не попала в еврокубки в прошлом сезоне, а в нынешнем после четырех туров с 1 очком идет на последнем 18-м месте.

Тренер "Лиона" Лоран Блан. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Поттер — неоднозначный тренер

По информации источника, владелец "Лиона" Джон Текстор провел собеседование с бывшим тренером "Челси". Отмечается, что британский специалист также заинтересован в трудоустройстве во Франции.

Также в "Лионе" рассматривают талантливого молодого наставника "Реймса" Вилла Стилла и два иностранных тренера, имена которых не называют.

В нынешнем сезоне "Лион" проиграл "Страсбуру" (1:2), "Монпелье" (1:4), "ПСЖ" (1:4) и сыграла вничью с "Ниццей" (0:0).

Поттер в октябре 2022-го возглавил "Челси", которое довел до 11 места в АПЛ и был уволен за неудовлетворительные результаты.

Напомним, Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера.

У "Динамо" новый капитан: это не Ярмоленко.

Артём Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб.

В "Манчестер Сити" отреагировали на возможный уход Гвардиолы.

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину.

Виктор Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец.