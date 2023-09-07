Бывший тренер Мудрика может возглавить французского гранда
"Лион" из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона думает об отставке главного тренера Ролана Блана. На его место у клуба уже есть варианты.
Одним из них стал бывший главный тренер "Брайтона" и "Челси" Грэмм Поттер, сообщило издание L'Equipe.
"Лион" подписал контракт с Бланом в октябре 2022 года и по итогу сотрудничества с ним команда не попала в еврокубки в прошлом сезоне, а в нынешнем после четырех туров с 1 очком идет на последнем 18-м месте.
Поттер — неоднозначный тренер
По информации источника, владелец "Лиона" Джон Текстор провел собеседование с бывшим тренером "Челси". Отмечается, что британский специалист также заинтересован в трудоустройстве во Франции.
Также в "Лионе" рассматривают талантливого молодого наставника "Реймса" Вилла Стилла и два иностранных тренера, имена которых не называют.
В нынешнем сезоне "Лион" проиграл "Страсбуру" (1:2), "Монпелье" (1:4), "ПСЖ" (1:4) и сыграла вничью с "Ниццей" (0:0).
Поттер в октябре 2022-го возглавил "Челси", которое довел до 11 места в АПЛ и был уволен за неудовлетворительные результаты.
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