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Бывший тренер Мудрика может возглавить французского гранда

7 сентября 2023 10:45
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Агабекян Карен
редактор
Бывший тренер Мудрика может возглавить французского гранда
Тренер "Челси" Грэмм Поттер и футболист Михаил Мудрик. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Лион" из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона думает об отставке главного тренера Ролана Блана. На его место у клуба уже есть варианты.

Одним из них стал бывший главный тренер "Брайтона" и "Челси" Грэмм Поттер, сообщило издание L'Equipe.

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"Лион" подписал контракт с Бланом в октябре 2022 года и по итогу сотрудничества с ним команда не попала в еврокубки в прошлом сезоне, а в нынешнем после четырех туров с 1 очком идет на последнем 18-м месте.

Лоран Блан
Тренер "Лиона" Лоран Блан. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Поттер — неоднозначный тренер

По информации источника, владелец "Лиона" Джон Текстор провел собеседование с бывшим тренером "Челси". Отмечается, что британский специалист также заинтересован в трудоустройстве во Франции.

Также в "Лионе" рассматривают талантливого молодого наставника "Реймса" Вилла Стилла и два иностранных тренера, имена которых не называют.

В нынешнем сезоне "Лион" проиграл "Страсбуру" (1:2), "Монпелье" (1:4), "ПСЖ" (1:4) и сыграла вничью с "Ниццей" (0:0).

Поттер в октябре 2022-го возглавил "Челси", которое довел до 11 места в АПЛ и был уволен за неудовлетворительные результаты.

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