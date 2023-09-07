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Колишній тренер Мудрика може очолити французького гранда

7 вересня 2023 10:45
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Агабекян Карен
редактор
Колишній тренер Мудрика може очолити французького гранда
Тренер "Челсі" Грем Поттер та футболіст Михайло Мудрик. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Ліон" через незадовільні результати на старті сезону думає про відставку головного тренера Ролана Блана. На його місце клуб вже має варіанти.

Одним із них став колишній головний тренер "Брайтона" та "Челсі" Гремм Поттер, повідомило видання L'Equipe.

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"Ліон" підписав контракт з Бланом у жовтні 2022 року і за підсумком співпраці з ним команда не потрапила до єврокубків у минулому сезоні, а нинішнього після чотирьох турів з 1 очком йде на останньому 18-му місці.

Лоран Блан
Тренер "Ліона" Лоран Блан. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Поттер — неоднозначний тренер

За інформацією джерела, власник "Ліона" Джон Текстор провів співбесіду з колишнім тренером "Челсі". Зазначається, що британський фахівець також зацікавлений у працевлаштуванні у Франції.

Також у "Ліоні" розглядають талановитого молодого наставника "Реймса" Вілла Стілла та двох іноземних тренерів, імена яких не називають.

Цього сезону "Ліон" програв "Страсбуру" (1:2), "Монпельє" (1:4), "ПСЖ" (1:4) і зіграла внічию з "Ніццею" (0:0).

Поттер у жовтні 2022-го очолив "Челсі", яке довів до 11 місця в АПЛ і його було звільнено за незадовільні результати.

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