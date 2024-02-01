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Колишню зірку Барселони звинувачують у погрозах та корупції

1 лютого 2024 13:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишню зірку Барселони звинувачують у погрозах та корупції
Самюель Ето'о на офіційному заході. Фото: instagram.com/samueletoo/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Всесвітньо відомий колишній футболіст "Барселони" та "Інтера" Самюель Ето'о може втратити посаду президента Федерації футболу Камеруну. Щодо функціонера проводиться розслідування.

ФІФА зіткнулася з масовими скаргами на роботу Ето'о, повідомляє The Athletic.

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Самюель Ето'о є вихованцем мадридського "Реала". Він прославився завдяки виступам за "Барселону" та "Інтер", у складі яких вигравав Лігу чемпіонів та золоті медалі чемпіонатів Іспанії та Італії. У 2019 році спортсмен завершив кар'єру у віці 38 років. Через два роки він став президентом Федерації футболу Камеруну.

Скандали Ето'о

Відомого спортсмена звинувачують у зловживанні владою, корупції, договірних матчах та погрозах насильства на адресу камерунських футболістів, суддів та чиновників. Міжнародна Федерація футболу (ФІФА) та Конфедерацією африканського футболу (CAF) ініціювали розслідування щодо Самюеля Ето'о. Якщо провину чиновника буде доведено, йому загрожують позбавлення посади, великий штраф і навіть ув'язнення.

Самюель Ето'о
Самюель Ето'о під час благодійного матчу. Фото: instagram.com/samueletoo/

Журналісти стверджують, що Самюель Ето'о впливав на перебіг матчів у чемпіонатах Камеруну з футболу. Повідомляється, що він давав хабарі, залякував та розпоряджався кар'єрами гравців. Згідно з матеріалами справи, Ето'о безпосередньо керував роботою арбітрів і за їх допомогою вирішував результати матчів. Він визначав, які команди підвищаться у класі, а які втратить місця в елітному дивізіоні.

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спорт
корупція
футбол
ФІФА
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