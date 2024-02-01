Бывшую звезду Барселоны обвиняют в угрозах и коррупции
Всемирно известный бывший футболист "Барселоны" и "Интера" Самюэль Это’о может лишиться должности президента Федерации футбола Камеруна. В отношении функционера проводится расследование.
ФИФА столкнулась с массовыми жалобами на работу Это’о, сообщает The Athletic.
Самюэль Это’о является воспитанником мадридского "Реала". Он прославился благодаря выступлениям за "Барселону" и "Интер", в составе которых выигрывал Лигу чемпионов и золотые медали чемпионатов Испании и Италии. В 2019-м году спортсмен завершил карьеру в возрасте 38 лет. Два года спустя он стал президентом Федерации футбола Камеруна.
Скандалы Это’о
Известного спортсмена обвиняют в злоупотреблении властью, коррупции, договорных матчах и угрозах насилия в адрес камерунских футболистов, судей и чиновников. Международная Федерация футбола (ФИФА) и Конфедерацией африканского футбола (CAF) инициировали расследование в отношении Самюэля Это’о. Если вина чиновника будет доказана, ему грозят лишение должности, крупный штраф и даже тюремное заключение.
Журналисты утверждают, что Самюэль Это’о влиял на ход матчей в чемпионатах Камеруна по футболу. Сообщается, что он давал взятки, запугивал и распоряжался карьерами игроков. Согласно материалам дела, Это’о напрямую руководил работой арбитров и с их помощью решал исходы матчей. Он определял, какие команды повысятся в классе, а какие потеряют места в элитном дивизионе.
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