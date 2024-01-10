Колишнього гравця Металіста заарештовано за борги

Клейтон Шав'єр у матчі чемпіонату України. Фото: УНІАН

Колишнього футболіста молодіжної збірної Бразилії Клейтона Шав'єра заарештували у власному будинку. Йому загрожує умовний термін та великий штраф.

Клейтона Шав'єра звинувачують в ухиленні від сплати аліментів, повідомляє O Globo.

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Клейтон Шав'єр заборгував своїй колишній дружині близько шести мільйонів євро аліментів за літом 2023 року. Дівчина подала заяву до суду, і поліція заарештувала ексфутболіста харківського "Металіста" прямо у нього вдома, після чого його доставили в дільницю.

Клейтон Шав'єр у Бразилії. Фото: instagram.com/cleitonxavier10/

Адвокати футболіста вже подали позов у відповідь до суду. У ньому стверджується, що Клейтон Шав'єр платив аліменти, проте після завершення спортивної кар'єри він уже не в змозі платити суму, яка зазначена в договорі між колишнім подружжям. Юристи наполягають зниження суми виплат.

Чим відомий Клейтон Шав'єр

Бразилець провів у чемпіонаті України свої найкращі роки. Він виступав за харківський "Металіст" із 2010 по 2015 роки. Півзахисник провів в УПЛ 147 поєдинків, забив 59 голів та зробив 38 результативних передач. Він став віцечемпіоном України у сезоні 2012/2013.

Після "Металіста" повернувся до "Палмейраса" і виграв чемпіонат і Кубок Бразилії. Він завершив кар'єру у 2018 році у бразильській "Віторії".

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