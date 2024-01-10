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Бывший игрок Металлиста арестован за долги

10 января 2024 16:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший игрок Металлиста арестован за долги
Клейтон Шавьер в матче чемпионата Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист молодежной сборной Бразилии Клейтон Шавьер был арестован в своем доме. Ему грозит условный срок и крупный штраф. 

Клейтона Шавьера обвиняют в уклонении от уплаты алиментов, сообщает O Globo

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Клейтон Шавьер задолжал своей бывшей супруге около шести миллионов евро алиментов за летом 2023 года. Девушка подала заявление в суд, и полиция арестовала экс-футболиста харьковского "Металлиста" прямо у него дома, после чего он был доставлен в участок. 

Клейтон Шавьер
Клейтон Шавьер в Бразилии. Фото: instagram.com/cleitonxavier10/

Адвокаты футболиста уже подали ответный иск в суд. В нем утверждается, что Клейтон Шавьер платил алименты, однако после завершения спортивной карьеры он уже не в состоянии платить сумму, которая указана в договоре между бывшими супругами. Юристы настаивают на снижение суммы выплат. 

Чем известен Клейтон Шавьер 

Бразилец провел в чемпионате Украины свои лучшие годы. Он выступал за харьковский "Металлист" с 2010 по 2015 годы. Полузащитник провел в УПЛ 147 поединков, забил 59 голов и сделал 38 результативных передач. Он стал вице-чемпионом Украины в сезоне 2012/2013. 

После "Металлиста" вернулся в "Палмейрас" и выиграл чемпионат и Кубок Бразилии. Он завершил карьеру в 2018 году в бразильской "Витории". 

Напомним, "Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника. 

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