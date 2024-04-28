​​​​​​​Колос після чергової втрати очок звільнив головного тренера і призначив його віцепрезидентом

Віцепрезидент "Колоса" Ярослав Вишняк. Фото: "Колос"

В рамках 26-го туру Української прем’єр-ліги ковалівський "Колос" знову втратив очки в турнірній таблиці. Цього разу команда спіткнулася на "Олександрії" (0:0).

Чергова втрата очок стала причиною для відставки головного тренера Ярослава Вишняка, повідомила пресслужба "Колосу".

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Після матчу з "Олександрією" клуб повідомив про звільнення Вишняка з обійманої посади. Натомість іншим указом його призначили віцепрезидентом "Колосу".

Після звільнення Вишняка виконувачем обов’язків головного тренера "Колосу" буде тренер молодіжної команди U-19 Олександр Поздєєв.

Зазначимо, що Вишняк працював в.о. головного тренера в клубі з листопада 2021 року, а 1 червня 2022-го його позбавили приставки "в.о.". Він продовжив роботу Руслана Костишина й будував прагматичну команду, яка основними цілями у грі ставила результат та захист.

"Колос" з Вишняком виграв 16 матчів, 17 ігор закінчились нічиєю та ще у 23-х програв.

На цю мить "Колос" посідає в турнірній таблиці УПЛ дев’яте місце.

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