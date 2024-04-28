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​​​​​​​Колос після чергової втрати очок звільнив головного тренера і призначив його віцепрезидентом

28 квітня 2024 21:40
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Агабекян Карен
редактор
​​​​​​​Колос після чергової втрати очок звільнив головного тренера і призначив його віцепрезидентом
Віцепрезидент "Колоса" Ярослав Вишняк. Фото: "Колос"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 26-го туру Української прем’єр-ліги ковалівський "Колос" знову втратив очки в турнірній таблиці. Цього разу команда спіткнулася на "Олександрії" (0:0).

Чергова втрата очок стала причиною для відставки головного тренера Ярослава Вишняка, повідомила пресслужба "Колосу".

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Після матчу з "Олександрією" клуб повідомив про звільнення Вишняка з обійманої посади. Натомість іншим указом його призначили віцепрезидентом "Колосу".

Після звільнення Вишняка виконувачем обов’язків головного тренера "Колосу" буде тренер молодіжної команди U-19 Олександр Поздєєв.

Зазначимо, що Вишняк працював в.о. головного тренера в клубі з листопада 2021 року, а 1 червня 2022-го його позбавили приставки "в.о.". Він продовжив роботу Руслана Костишина й будував прагматичну команду, яка основними цілями у грі ставила результат та захист.

"Колос" з Вишняком виграв 16 матчів, 17 ігор закінчились нічиєю та ще у 23-х програв.

На цю мить "Колос" посідає в турнірній таблиці УПЛ дев’яте місце.

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футбол
Колос
УПЛ
Олександрія
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