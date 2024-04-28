​​​Колос после очередной потери очков уволил главного тренера и назначил его вице-президентом

Вице-президент "Колоса" Ярослав Вишняк. Фото: "Колос"

В рамках 26-го тура Украинской премьер-лиги коваливский "Колос" снова потерял очки в турнирной таблице. На этот раз команда споткнулась на "Александрии" (0:0).

Очередная потеря очков стала причиной для отставки главного тренера Ярослава Вишняка, сообщила пресс-служба "Колоса".

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После матча с "Александрией" клуб сообщил об уходе Вишняка с занимаемой должности. Вместо этого другим указом его назначили вице-президентом "Колоса".

После увольнения Вишняка исполняющим обязанности главного тренера "Колоса" будет тренер молодежной команды U-19 Александр Поздеев.

Отметим, что Вишняк работал и.о. главного тренера в клубе с ноября 2021 года, а 1 июня 2022-го его лишили приставки "и.о.". Он продолжил работу Руслана Костышина и строил прагматическую команду, которая основными целями в игре ставила результат и защиту.

"Колос" с Вишняком выиграл 16 матчей, 17 игр закончились ничьей и еще в 23 проиграл.

На этот момент "Колос" занимает в турнирной таблице УПЛ девятое место.

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