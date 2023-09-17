"Колос" зіпсував дебют Максимова на чолі "Дніпра-1"

"Дніпро-1" проти "Колоса". Фото: "Дніпро-1"

У рамках сьомого туру Української прем'єр-ліги "Дніпро-1" приймав "Колос". Для господарів це був перший матч у рідному місті з моменту повномасштабного вторгнення.

До того ж цей матч став першим для Юрія Максимова біля керма "Дніпра-1", повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що господарі розпочинали сезон із Олександром Кучером біля керма, але за незадовільні результати фахівець подав у відставку.

"Дніпро-1" продовжує бути в ямі

"Колос" був одним із найгірших противників, які могли попастися Максимову для дебюту. У команди з Ковалівки досвідчені футболісти та прагматичний стиль, що ускладнює життя у матчах із ними навіть для грандів.

У грі проти "Дніпра-1" "Колос" зробив заплановане та першим відкрив рахунок. На 61-й хвилині Волинець відбив м'яч після удару головою Чорноморця, але на добиванні Салабай добив його у ворота.

Забитий м'яч трохи розслабив гостей і тому "Дніпро-1" за шість хвилин відновив паритет після удару Гуцуляка в дальню дев'ятку.

"Дніпро-1" — "Колос" — 1:1

Голі: Гуцуляк, 67 — Салабай, 61

"Дніпро-1": Волинець — Є. Пасіч (Лєднєв, 56), Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Танчик (Мірошниченко, 70), Пихальонок, Когут (Філіппов, 83) — Гуцуляк.

"Колос": Фесюн — Лучкевич, Золотов, Бондаренко, Чорноморець, Цурик — Мілько, Демченко — Велетень (М'якушко, 71), Салабай (Безбородько, 75, Попов, 90+4), Каріока (Болбат, 75).

Попередження: Когут, Бабенко — Чорноморець.

"Рух" вперше у сезоні програв

Також у рамках сьомого туру УПЛ черкаський ЛНЗ обіграв львівський "Рух", завдавши супернику першої поразки в сезоні.

ЛНЗ відкрив рахунок на 36-й хвилині зусиллями Норенкова.

У другому таймі молодий талант Квасниця на 63-й хвилині зрівняв рахунок. Однак наприкінці матчу Прядун приніс перемогу підопічним Дулуба.

ЛНЗ — "Рух" — 2:1

Голи: Норенков, 36, Прядун, 86 — Квасниця, 63

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопиренок, Калюжний, Муравський, Норенков — Бойко (Тарасенко, 89), Олійник (Селін, 74) — Наумець (Тищенко, 75), Хобленко (Прядун, 68), Пасіч (С. Шестаков, 6) .

"Рух": Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Притула (Таллес, 55) — Руніч (Квасниця, 55), Клімчук, Соломон-Отабор (Пастух, 84).

Попередження: Притула, Калюжний — Пасіч, Едсон, Дідик, Сапуга.

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