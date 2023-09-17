"Колос" испортил дебют Максимова у руля "Днепра-1"

"Днепр-1" против "Колоса". Фото: "Днепр-1"

В рамках седьмого тура Украинской премьер-лиги "Днепр-1" принимал "Колос". Для хозяев это был первый матч в родном городе с момента полномасштабного вторжения.

К тому же этот матч стал первым для Юрия Максимова у руля "Днепра-1", сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что хозяева начинали сезон с Александром Кучером у руля, но за неудовлетворительные результаты специалист подал в отставку.

"Днепр-1" продолжает быть в яме

"Колос" изначально был одним из худших противников, которые могли попасться Максимову для дебюта. У команды из Ковалевки опытные футболисты и прагматичный стиль, что усложняет жизнь в матчах с ними даже для грандов.

В игре против "Днепра-1" "Колос" сделал запланированное и первым открыл счет. На 61-й минуте Волынец отбил мяч после удара головой Чорноморца, но на добивании Салабай добил его в ворота.

Забитый мяч немного расслабил гостей и поэтому "Днепр-1" через шесть минут восстановил паритет после удара Гуцуляка в дальнюю девятку.

"Днепр-1" — "Колос" — 1:1

Голые: Гуцуляк, 67 — Салабай, 61

"Днепр-1": Волынец — Е. Пасич (Леднев, 56), Сваток, Сарапий, Кравец — Бабенко, Рубчинский — Танчик (Мирошниченко, 70), Пихалонок, Когут (Филиппов, 83) — Гуцуляк.

"Колос": Фесюн — Лучкевич, Золотов, Бондаренко, Черноморец, Цурик — Милько, Демченко — Велетень (Мякушко, 71), Салабай (Безбородько, 75, Попов, 90+4), Кариока (Болбат, 75).

Предупреждение: Когут, Бабенко — Черноморец.

"Рух" впервые в сезоне проиграл

Также в рамках седьмого тура УПЛ черкасский ЛНЗ обыграл львовский "Рух", нанеся сопернику первое поражение в сезоне.

ЛНЗ открыл счет на 36-й минуте усилиями Норенкова.

Во втором тайме молодой талант Квасница на 63-й минуте выравнял счет. Однако в концовке матча Прядун принес победу подопечным Дулуба.

ЛНЗ — "Рух" — 2:1

Голы: Норенков, 36, Прядун, 86 — Квасница, 63

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопыренок, Калюжный, Муравский, Норенков — Бойко (Тарасенко, 89), Олейник (Селин, 74) — Наумец (Тищенко, 75), Хобленко (Прядун, 68), Пасич (С. Шестаков, 6) .

"Рух": Ледвий — Сыч, Слюбик, Дидик, Роман — Сапуга, Эдсон, Притула (Таллес, 55) — Рунич (Квасница, 55), Климчук, Соломон-Отабор (Пастух, 84).

Предупреждение: Притула, Калюжный — Пасич, Эдсон, Дидик, Сапуга.

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