"Колос" испортил дебют Максимова у руля "Днепра-1"
В рамках седьмого тура Украинской премьер-лиги "Днепр-1" принимал "Колос". Для хозяев это был первый матч в родном городе с момента полномасштабного вторжения.
К тому же этот матч стал первым для Юрия Максимова у руля "Днепра-1", сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что хозяева начинали сезон с Александром Кучером у руля, но за неудовлетворительные результаты специалист подал в отставку.
"Днепр-1" продолжает быть в яме
"Колос" изначально был одним из худших противников, которые могли попасться Максимову для дебюта. У команды из Ковалевки опытные футболисты и прагматичный стиль, что усложняет жизнь в матчах с ними даже для грандов.
В игре против "Днепра-1" "Колос" сделал запланированное и первым открыл счет. На 61-й минуте Волынец отбил мяч после удара головой Чорноморца, но на добивании Салабай добил его в ворота.
Забитый мяч немного расслабил гостей и поэтому "Днепр-1" через шесть минут восстановил паритет после удара Гуцуляка в дальнюю девятку.
"Днепр-1" — "Колос" — 1:1
Голые: Гуцуляк, 67 — Салабай, 61
"Днепр-1": Волынец — Е. Пасич (Леднев, 56), Сваток, Сарапий, Кравец — Бабенко, Рубчинский — Танчик (Мирошниченко, 70), Пихалонок, Когут (Филиппов, 83) — Гуцуляк.
"Колос": Фесюн — Лучкевич, Золотов, Бондаренко, Черноморец, Цурик — Милько, Демченко — Велетень (Мякушко, 71), Салабай (Безбородько, 75, Попов, 90+4), Кариока (Болбат, 75).
Предупреждение: Когут, Бабенко — Черноморец.
"Рух" впервые в сезоне проиграл
Также в рамках седьмого тура УПЛ черкасский ЛНЗ обыграл львовский "Рух", нанеся сопернику первое поражение в сезоне.
ЛНЗ открыл счет на 36-й минуте усилиями Норенкова.
Во втором тайме молодой талант Квасница на 63-й минуте выравнял счет. Однако в концовке матча Прядун принес победу подопечным Дулуба.
ЛНЗ — "Рух" — 2:1
Голы: Норенков, 36, Прядун, 86 — Квасница, 63
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопыренок, Калюжный, Муравский, Норенков — Бойко (Тарасенко, 89), Олейник (Селин, 74) — Наумец (Тищенко, 75), Хобленко (Прядун, 68), Пасич (С. Шестаков, 6) .
"Рух": Ледвий — Сыч, Слюбик, Дидик, Роман — Сапуга, Эдсон, Притула (Таллес, 55) — Рунич (Квасница, 55), Климчук, Соломон-Отабор (Пастух, 84).
Предупреждение: Притула, Калюжный — Пасич, Эдсон, Дидик, Сапуга.
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