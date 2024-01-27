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Конопля перейде з Шахтаря в один з європейських чемпіонатів

27 січня 2024 17:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Конопля перейде з Шахтаря в один з європейських чемпіонатів
Юхим Конопля. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної України та донецького Шахтаря може змінити прописку вже цієї зими. Деякі футбольні інсайди повідомляють, що футболіст може перейти до чемпіонату Туреччини.

Про зацікавленість одного з клубів країни Босфора пише  відоме турецьке видання Sports Digitale, передає Новини.LIVE.

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Йдеться про "Трабзонспор", який хоче підписати правого захисника донецьких "гірників" Юхима Коноплю. За інформацією джерела, переможець Суперліги сезону 2021/22 вже розпочав роботу над трансфером 24-річного футболіста національної збірної України (10 матчів, 1 гол).

Вартість Коноплі 4 млн євро

В цьому сезоні Юхим Конопля провів 15 матчів за "Шахтар", відзначившись 1 гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 4 мільйони євро.

шахтер
Конопля в Лізі Чемпіонів. Фото: Reuters

Відзначимо, що зимове трансферне вікно у Туреччині відкрито до 9 лютого. В Україні – до 12 березня. Контракт Юхима з Шахтарем чинний до літа 2026 року. 

Додамо, що "Трабзонспор" наразі перебуває на третьому місці чемпіонату Туреччини, поступаючись лідерам "Галатасараю" та "Фенербахче" 20-ма очками.

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Туреччина
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Юхим Конопля

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