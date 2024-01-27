Конопля перейде з Шахтаря в один з європейських чемпіонатів

Юхим Конопля. Фото: Reuters

Гравець збірної України та донецького Шахтаря може змінити прописку вже цієї зими. Деякі футбольні інсайди повідомляють, що футболіст може перейти до чемпіонату Туреччини.

Про зацікавленість одного з клубів країни Босфора пише відоме турецьке видання Sports Digitale, передає Новини.LIVE.

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Йдеться про "Трабзонспор", який хоче підписати правого захисника донецьких "гірників" Юхима Коноплю. За інформацією джерела, переможець Суперліги сезону 2021/22 вже розпочав роботу над трансфером 24-річного футболіста національної збірної України (10 матчів, 1 гол).

Вартість Коноплі 4 млн євро

В цьому сезоні Юхим Конопля провів 15 матчів за "Шахтар", відзначившись 1 гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 4 мільйони євро.

Конопля в Лізі Чемпіонів. Фото: Reuters

Відзначимо, що зимове трансферне вікно у Туреччині відкрито до 9 лютого. В Україні – до 12 березня. Контракт Юхима з Шахтарем чинний до літа 2026 року.

Додамо, що "Трабзонспор" наразі перебуває на третьому місці чемпіонату Туреччини, поступаючись лідерам "Галатасараю" та "Фенербахче" 20-ма очками.

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