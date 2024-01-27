Конопля перейдет из Шахтера в один из европейских чемпионатов

Ефим Конопля. Фото: Reuters

Игрок сборной Украины и донецкого Шахтера может изменить прописку уже этой зимой. Некоторые футбольные инсайды сообщают, что футболист может перейти на чемпионат Турции.

Об интересе одного из клубов страны Босфора пишет известное турецкое издание Sports Digitale, передает Новини.LIVE.

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Речь идет о Трабзонспоре, который хочет подписать правого защитника донецких "горняков" Ефима Коноплю. По информации источника, победитель Суперлиги сезона 2021/22 уже приступил к работе над трансфером 24-летнего футболиста национальной сборной Украины (10 матчей, 1 гол).

Стоимость Конопля 4 млн евро

В этом сезоне Ефим Конопля провел 15 матчей за "Шахтер", отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Конопля в Лиге Чемпионов. Фото: Reuters

Отметим, что зимнее трансферное окно в Турции открыто до 9 февраля. В Украине – до 12 марта. Контракт Ефима с Шахтером действует до лета 2026 года.

Добавим, что "Трабзонспор" сейчас находится на третьем месте чемпионата Турции, уступая лидерам "Галатасарая" и "Фенербахче" 20 очков.

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