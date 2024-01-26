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Шахтар вирішив продати футболіста молодіжної збірної України

26 січня 2024 15:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар вирішив продати футболіста молодіжної збірної України
Олексій Кащук на молодіжному Євро-2023. Фото: instagram.com/aleksey_kashchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" продовжує шукати новий клуб для Олексія Кащука. Футболіст молодіжної збірної України не входить до планів тренерського штабу "гірників".

Захисник може продовжити кар'єру у чемпіонаті Сербії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич вирішив відмовитися від послуг 23-річного Олексія Кащука. Футболіст, який вдало себе виявив на молодіжному Євро-2023, покине донецький клуб до кінця зимового трансферного вікна.

Олексій Кащук
Олексій Кащук у матчі за "Шахтар". Фото: instagram.com/aleksey_kashchuk/

Куди перейде Кащук

Як мінімум кілька клубів зацікавлені у співпраці із правим вінгером "Шахтаря". Йдеться про португальський "Фамалікан", грецький ПАОК та хорватський "Хайдук". Нещодавно до цього списку приєднався сербський "Партизан".

Нещодавно клуб із Белграда орендував опорного півзахисника "Шахтаря" Деніла Кастільо. Однак, на відміну від еквадорця, у випадку з Олексієм Кащуком йдеться про повноцінний трансфер.

"Партизан" готовий запропонувати "Шахтареві" один мільйон євро. Клуби вже ведуть переговори щодо трансферу молодого футболіста. Цього сезону Олексій Кащук зіграв за "гірників" 12 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та зробив одну результативну передачу.

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