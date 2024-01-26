Шахтер решил продать футболиста молодежной сборной Украины

Алексей Кащук на молодежном Евро-2023. Фото: instagram.com/aleksey_kashchuk/

Руководство донецкого "Шахтера" продолжает искать новый клуб для Алексея Кащука. Футболист молодежной сборной Украины не входит в планы тренерского штаба "горняков".

Защитник может продолжить карьеру в чемпионате Сербии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич принял решение отказаться от услуг 23-летнего Алексея Кащука. Футболист, который удачно себя проявил на молодежном Евро-2023, покинет донецкий клуб до конца зимнего трансферного окна.

Алексей Кащук в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/aleksey_kashchuk/

Куда перейдет Кащук

Как минимум несколько клубов заинтересованы в сотрудничестве с правым вингером "Шахтера". Речь идет про португальский "Фамаликан", греческий ПАОК и хорватский "Хайдук". Недавно к этому списку присоединился и сербский "Партизан".

Недавно клуб из Белграда арендовал опорного полузащитника "Шахтера" Денил Кастильо. Однако в отличие от эквадорца, в случае с Алексеем Кащуком речь идет о полноценном трансфере.

"Партизан" готов предложить "Шахтеру" один миллион евро. Клубы уже ведут переговоры по трансферу молодого футболиста. В этом сезоне Алексей Кащук сыграл за "горняков" 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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