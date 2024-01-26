Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шахтер решил продать футболиста молодежной сборной Украины arrow

Шахтер решил продать футболиста молодежной сборной Украины

26 января 2024 15:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер решил продать футболиста молодежной сборной Украины
Алексей Кащук на молодежном Евро-2023. Фото: instagram.com/aleksey_kashchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство донецкого "Шахтера" продолжает искать новый клуб для Алексея Кащука. Футболист молодежной сборной Украины не входит в планы тренерского штаба "горняков".

Защитник может продолжить карьеру в чемпионате Сербии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

Читайте также:

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич принял решение отказаться от услуг 23-летнего Алексея Кащука. Футболист, который удачно себя проявил на молодежном Евро-2023, покинет донецкий клуб до конца зимнего трансферного окна. 

Алексей Кащук
Алексей Кащук в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/aleksey_kashchuk/

Куда перейдет Кащук 

Как минимум несколько клубов заинтересованы в сотрудничестве с правым вингером "Шахтера". Речь идет про португальский "Фамаликан", греческий ПАОК и хорватский "Хайдук". Недавно к этому списку присоединился и сербский "Партизан". 

Недавно клуб из Белграда арендовал опорного полузащитника "Шахтера" Денил Кастильо. Однако в отличие от эквадорца, в случае с Алексеем Кащуком речь идет о полноценном трансфере.

"Партизан" готов предложить "Шахтеру" один миллион евро. Клубы уже ведут переговоры по трансферу молодого футболиста. В этом сезоне Алексей Кащук сыграл за "горняков" 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

Звезды футбола собрались на турнир в Москву — список игроков

"Манчестер Сити" выбрал четырех игроков "Жироны" для кадрового усиления. 

Шовковский ввел в "Динамо" то, чего не было при Луческу — инсайд из команды.

спорт
футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
УПЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме