Костюк дізналася, з ким зіграє у другому колі "Вімблдону": це страшна суперниця

Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

У другому колі "Вімблдону" українці Марті Костюк прийдеться знову змінювати негативну для себе статистику. Раніше вона не вигравала у своєї наступної суперниці.

36-та ракетка світу з України зустрінеться с іспанкою Паулою Бадосою, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У першому колі головного трав’яного турніру Костюк перемогла Марію Саккарі з Греції. Раніше вони грали один з одним два матчі і в обох перемогла восьма ракетка світу.

Саккарі й на "Вімблдоні" йшла до перемоги, вигравши перший сет з рахунком 6:0. Але Костюк зламала хід матчу у другому сеті — 7:5, а в третьому "нокаутувала" суперницю — 6:2.

Додамо, що матч Костюк та Саккарі мав відбутися 4 липня, але через дощ його перенесли на 5-те. За словами Марти саме це могло допомогти їй перемогти.

Друге коло

У другому колі на Костюк чекає випробування Бадосою, яка вже тричі обігравала українку, й одного разу вже цього року.

У 2019-му та 2022-му роках Костюк вилетіла саме від Бадоси на Відкритому чемпіонаті Австралії. У травні цього року Марта поступилася іспанці на турнірі в Римі.

Якщо в Мельбурні Марта і Паула грали на хардовому покритті, а в Римі на ґрунті, то стає цікаво як закінчиться зустріч на траві.

Букмекери вважають Бадосу фаворитом матчу, надаючи їй коефіцієнт — 1.63, а на перемогу Костюк — 2.47.

Нагадаємо, хавбек Руслан Маліновський гратиме за відомий клуб: готується трансфер.

Півзахисник Михайло Мудрик став трансферною метою двох зарубіжних клубів.

Півзахисник Віктор Циганков потрібний відомому клубу: "Жирона" продасть українця.

Форвард Харрі Кейн визначився з майбутнім та провів важливу зустріч.

Іспанія — Україна: відео розгрому команди Ротаня.

"ПСЖ" знайшов заміну Кіліану Мбаппе: готується щедра пропозиція.