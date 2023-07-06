Костюк узнала, с кем сыграет во втором круге "Уимблдона": это страшная соперница

Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

Во втором круге "Уимблдона" украинке Марте Костюк придется снова менять негативную для себя статистику. Раньше она не выигрывала у своей следующей соперницы.

36-я ракетка мира из Украины встретится с испанкой Паулой Бадосой, сообщил портал Новини.LIVE.

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В первом круге главного травяного турнира Костюк победила Марию Саккари из Греции. Ранее они играли друг с другом два матча и у обоих победила восьмая ракетка мира.

Саккари и на "Уимблдоне" шла к победе, выиграв первый сет со счетом 6:0. Но Костюк сломала ход матча во втором сете — 7:5, а в третьем "нокаутировала" соперницу — 6:2.

Добавим, что матч Костюк и Саккари должен был состояться 4 июля, но из-за дождя его перенесли на 5-е. По словам Марты, именно это могло помочь ей победить.

Второй круг

Во втором круге Костюк ждет испытание Бадосой, которая уже трижды обыгрывала украинку, и однажды уже в этом году.

В 2019 и 2022 годах Костюк вылетела именно от Бадосы на Открытом чемпионате Австралии. В мае этого года Марта уступила испанцам на турнире в Риме.

Если в Мельбурне Марта и Паула играли на хардовом покрытии, а в Риме на грунте, становится интересно как закончится встреча на траве.

Букмекеры считают Бадосу фаворитом матча, предоставляя ей коэффициент — 1.63, а на победу Костюк — 2.47.

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