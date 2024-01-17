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Костюк та Цуренко пробилися до третього кола Australian Open

17 січня 2024 18:25
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Агабекян Карен
редактор
Костюк та Цуренко пробилися до третього кола Australian Open
Марта Костюк пройшла до наступного кола. Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На Відкритому чемпіонаті Австралії відбулися матчі другого кола. У двох із них виступили українки Марта Костюк та Леся Цуренко.

Обидві представниці України пробилися до третього кола мейджору, повідомив портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк — Еліза Мертенс — 5:7, 6:1, 7:6

Матч українки та бельгійки тривав 2 години 55 хвилин, протягом яких Марта подала три ейси, зробила одинадцять подвійних помилок та використала 4 з 8 брейків.

У вирішальному третьому сеті доля протистояння зважилася на тайбрейку, де українка змогла виграти з рахунком 10:6.

У третьому колі Костюк зіграє з росіянкою Еліною Аванесян, яка у своєму матчі обіграла імениту Марію Саккарі.

Зазначимо, що після матчу Марта присвятила перемогу українському народові.

"Я черпаю все своє натхнення від українського народу. Я знаю, що люди в Україні просто зараз переживають дуже важкі часи. Сподіваюся, я зможу виступати на тому ж рівні, що й Еліна Світоліна, щоб задовольнити всіх своєю грою", — сказала Костюк.

Леся Цуренко — Ребека Машарова — 6:3, 6:4

Матч Цуренко проти іспанки тривав 1 годину 36 хвилин, протягом яких українка не подавала ейсів, зробила дві подвійні помилки та використала 6 із 17 брейк-пойнтів.

У третьому колі турніру Цуренко зіграє проти другої ракетки світу білоруски Аріни Соболенко. Раніше тенісисти двічі грали один з одним, і зараз рахунок 1:1.

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Теніс
Australian Open
Марта Костюк
українські тенісисти

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