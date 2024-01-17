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Костюк и Цуренко пробились в третий круг Australian Open

17 января 2024 18:25
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Агабекян Карен
редактор
Костюк и Цуренко пробились в третий круг Australian Open
Марта Костюк прошла в следующий круг. Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На Открытом чемпионате Австралии прошли матчи второго круга. В двух из них выступили украинки Марта Костюк и Леся Цуренко.

Обе представительницы Украины пробились в третий круг мейджора, сообщил портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк — Еліза Мертенс — 5:7, 6:1, 7:6

Матч украинки и бельгийки длился 2 часа 55 минут, в течение которых Марта подала три эйса, сделала одиннадцать двойных ошибок и использовала 4 из 8 брейков.

В решающем третьем сете судьба противостояния решилась на тайбрейке, где украинка смогла выиграть со счетом 10:6.

В третьей круге Костюк сыграет с россиянкой Элиной Аванесян, которая в своем матче обыграла именитую Марию Саккари.

Отметим, что после матча Марта посвятила победу украинскому народу.

"Я черпаю все свое вдохновение от украинского народа. Я знаю, что люди в Украине прямо сейчас переживают очень тяжелые времена. Надеюсь, я смогу выступать на том же уровне, что и Элина Свитолина, чтобы удовлетворить всех своей игрой", — сказала Костюк.

Леся Цуренко — Ребека Машарова — 6:3, 6:4

Матч Цуренко против испанки длился 1 час 36 минут, в течение которых украинка не подавала эйсов, сделала две двойные ошибки и использовала 6 из 17 рейк-пойнтов.

В третьем круге турнира Цуренко сыграет против второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко. Ранее теннисисты дважды играли друг с другом и сейчас счет 1:1.

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Теннис
Australian Open
Марта Костюк
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