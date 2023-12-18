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Костюк відмовилася зіграти проти відомої російської тенісистки

18 грудня 2023 17:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Костюк відмовилася зіграти проти відомої російської тенісистки
Марта Костюк на корті. Фото: instagram.com/martakostyuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська тенісистка Марта Костюк мала виступати на турнірі Negometal Open, проте знялася з першості незадовго до поєдинку. Причиною стала національність суперниці, з якою зіграти українці.

Костюк вирішила не грати із росіянкою, повідомляє Le Monde.

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Марта Костюк мала битися на виставковому турнірі Negomental Open de Bourg-de-Peague з 16-річною Міррою Андрєєвою. Дівчина народилася в Росії, проте, як і українка, нині мешкає у Франції.

Марта Костюк
Марта Костюк на відпочинку. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Чому Костюк не зіграла з росіянкою

Суперницею Марти Костюк мала стати Донна Векіч, проте хорватська тенісистка знялася з турніру через травму. Організатори першості замінили її росіянкою Міррою Андрєєвою.

Мірра Андрєєва
Мірра Андрєєва на турнірі. Фото: instagram.com/_mirraandreeva_/

Марта Костюк відмовилася від цього поєдинку та залишила турнір. Іншої суперниці для Андрєєвої не знайшлося, їй довелося зіграти проти чоловіка. Росіянка програла, але все одно була визнана переможницею жіночого турніру.

Раніше Мірра Андрєєва була помічена у підтримці президента Росії Володимира Путіна у соціальних мережах.

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