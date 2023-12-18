Костюк отказалась сыграть против известной российской теннисистки

Марта Костюк на корте. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Украинская теннисистка Марта Костюк должна была выступать на турнире Negometal Open, однако снялась с первенства незадолго до поединка. Причиной стала национальность соперницы, с которой предстояло сыграть украинке.

Костюк решила больше не играть с россиянками, сообщает Le Monde.

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Марта Костюк должна была сразиться на выставочном турнире Negomental Open de Bourg-de-Peague с 16-летней Миррой Андреевой. Девушка родилась в России, однако, как и украинка, в настоящее время проживает во Франции.

Марта Костюк на отдыхе. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Почему Костюк не сыграла с россиянкой

Соперницей Марты Костюк должна была стать Донна Векич, однако хорватская теннисистка снялась с турнира из-за травмы. Организаторы первенства заменили ее россиянкой Миррой Андреевой.

Мирра Андреева на турнире. Фото: instagram.com/_mirraandreeva_/

Марта Костюк отказалась от этого поединка и покинула турнир. Другой соперницы для Андреевой не нашлось, ей пришлось сыграть против мужчины. Россиянка проиграла, но все равно была признана победительницей женского турнира.

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