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Костюк здобула важливу перемогу у Брісбені та чи зіграє з росіянкою

31 грудня 2023 16:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Костюк здобула важливу перемогу у Брісбені та чи зіграє з росіянкою
Марта Костюк. Фото: Instagram
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська тенісистка Марта Костюк вдало розпочала новий сезон та пройшла перше коло турніру у Брісбені. Українка здолала опір представниці Румунії Ани Богдан — 4:6, 6:3, 6:3, але чи зіграє вона проти суперниці з країни-терористки.

Подробиці матчу та інші досягнення Костюк, в матеріалі Новини.LIVE.

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У першому сеті Марта Костюк програла один гейм на своїй подачі та не змогла реалізувати жодного з п'яти зароблених брейк-поінтів. У двох наступних сетах українка зробила три брейки і не дозволила румунці дістатися брейк-поїнтів на своїй подачі. 

Зазначимо, що у другому сеті, за рахунку 4:3 на свою користь, Марта Костюк звернулася за допомогою лікарів через проблеми з коліном.

У другому колі турніру у Брісбені Марта Костюк зіграє проти п'ятої сіяної росіянки Дарії Касаткіної, яка посідає 18-й рядок у рейтингу WTA. Минулого року українка поступилася у їхньому очному поєдинку у Токіо, а загальний рахунок особистого протистояння – 2:2.

А чи буде матч

Але чи відбудеться матч досі невідомо, адже українка вирішила більше не грати проти росіянок та на минулому турнірі Negometal Open відмовилась грати проти Мири Андрєєвої. Своє рішення вона пояснила тим, що більше не буде виходити на один корт з представниками країни-агресорки.

Нагадаємо, що професійна кар'єра 21-річної спортсменки стартувала у 2018 році. На Турнірах Великого шолома її найкращий результат вихід у 1/16 Ролан Гаррос. За свою кар'єру вона заробила 2 мільйони 446 тисяч призових. У рейтингу WTA не підіймалася вище 37-ї позиції.

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