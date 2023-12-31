Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Костюк одержала важную победу в Брисбене, но сыграет ли с россиянкой arrow

Костюк одержала важную победу в Брисбене, но сыграет ли с россиянкой

31 декабря 2023 16:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Костюк одержала важную победу в Брисбене, но сыграет ли с россиянкой
Марта Костюк. Фото: Instagram
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская теннисистка Марта Костюк удачно начала новый сезон и прошла первый круг турнира в Брисбене. Украинка одолела сопротивление представительницы Румынии Аны Богдан — 4:6, 6:3, 6:3, но сыграет ли она против соперницы из страны-террористки.

Подробности матча и другие достижения Костюка, в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

В первом сете Марта Костюк проиграла один гейм на своей подаче и не смогла реализовать ни одного из пяти заработанных брейк-поинтов. В двух последующих сетах украинка сделала три брейка и не позволила румынке добраться до брейк-поинтов на своей подаче.

Отметим, что во втором сете, при счете 4:3 в свою пользу, Марта Костюк обратилась за помощью врачей из-за проблем с коленом.

Во втором круге турнира в Брисбене Марта Костюк сыграет против пятой сеяной россиянки Дарии Касаткиной, которая занимает 18-ю строчку в рейтинге WTA. В прошлом году украинка уступила их очный поединок в Токио, а общий счет личного противостояния - 2:2.

Будет ли матч

Но состоится ли матч пока неизвестно, ведь украинка решила больше не играть против россиянок и на прошлом турнире Negometal Open отказалась играть против Миры Андреевой. Свое решение она объяснила тем, что больше не будет выходить на один корт с представителями страны-агрессоры.

Напомним, что профессиональная карьера 21-летней спортсменки стартовала в 2018 году. На Турнирах Большого шлема ее лучший результат выход в 1/16 Ролан Гаррос. За свою карьеру она заработала 2 миллиона 446 тысяч призовых. В рейтинге WTA не поднималась выше 37 позиции.

Напомним, в Харькове российские ракеты обстреляли гостиницу владельца ФК "Металлист".

"Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

ГеоргийСудаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Назван лучший тренер года в футболе победил с феноменальным отрывом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме