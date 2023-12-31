Костюк одержала важную победу в Брисбене, но сыграет ли с россиянкой

Марта Костюк. Фото: Instagram

Украинская теннисистка Марта Костюк удачно начала новый сезон и прошла первый круг турнира в Брисбене. Украинка одолела сопротивление представительницы Румынии Аны Богдан — 4:6, 6:3, 6:3, но сыграет ли она против соперницы из страны-террористки.

Подробности матча и другие достижения Костюка, в материале Новини.LIVE.

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В первом сете Марта Костюк проиграла один гейм на своей подаче и не смогла реализовать ни одного из пяти заработанных брейк-поинтов. В двух последующих сетах украинка сделала три брейка и не позволила румынке добраться до брейк-поинтов на своей подаче.

Настоящий back and forth fight as both player got hot at different times, leading to a 3rd set. Но в 3-й серии ладно Ana может быть слабеньким Марта вниз как ее ручка перед матчем. Marta Kostyuk defeated Ana Bogdan 4-6, 6-3, 6-3. pic.twitter.com/sIPbzUI4Vl — Romanian Tennis (@WTARomania) December 31, 2023

Отметим, что во втором сете, при счете 4:3 в свою пользу, Марта Костюк обратилась за помощью врачей из-за проблем с коленом.

Во втором круге турнира в Брисбене Марта Костюк сыграет против пятой сеяной россиянки Дарии Касаткиной, которая занимает 18-ю строчку в рейтинге WTA. В прошлом году украинка уступила их очный поединок в Токио, а общий счет личного противостояния - 2:2.

Будет ли матч

Но состоится ли матч пока неизвестно, ведь украинка решила больше не играть против россиянок и на прошлом турнире Negometal Open отказалась играть против Миры Андреевой. Свое решение она объяснила тем, что больше не будет выходить на один корт с представителями страны-агрессоры.

Напомним, что профессиональная карьера 21-летней спортсменки стартовала в 2018 году. На Турнирах Большого шлема ее лучший результат выход в 1/16 Ролан Гаррос. За свою карьеру она заработала 2 миллиона 446 тысяч призовых. В рейтинге WTA не поднималась выше 37 позиции.

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