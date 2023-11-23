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Коваленко розкритикував російського футболіста Аталанти

23 листопада 2023 11:29
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Коваленко розкритикував російського футболіста Аталанти
Віктор Коваленко на тренуванні. Фото: instagram.com/vitykovalenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко прокоментував необхідність виступати в одному клубі із росіянином Олексієм Міранчуком. Обидва футболісти підписали контракт з італійською "Аталантою".

Коваленко розкритикував Міранчука та інших росіян у спорті, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Український футболіст Віктор Коваленко та російський півзахисник Олексій Міранчук виступають за італійську "Аталанту". Вони не є гравцями основа команди з Бергамо. Українець взагалі грає в оренді за "Емполі".

Олексій Миранчук
Олексій Міранчук під час матчу. Фото: instagram.com/miranchuk/

Що Коваленко сказав про росіян

Нещодавно "Емполі" програв удома "Аталанті" з рахунком 3:0. Міранчук у цьому матчі так і не з'явився на полі. Український футболіст "Емполі" радий тому, що йому не довелося зустрічатися із суперником із Росії в рамках поєдинку Серії А.

Коваленко заявив, що засуджує російських спортсменів. Вони могли б виступити проти війни в Україні та використати власну популярність як інструмент для роботи з уболівальниками. Проте жодних антивоєнних висловлювань росіяни, включаючи Міранчука, не роблять.

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