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Коваленко раскритиковал российского футболиста Аталанты

23 ноября 2023 11:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Коваленко раскритиковал российского футболиста Аталанты
Виктор Коваленко на тренировке. Фото: instagram.com/vitykovalenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко прокомментировал необходимость выступать в одном клубе с россиянином Алексеем Миранчуком. Оба футболиста подписали контракт с итальянской "Аталантой". 

Коваленко раскритиковал Миранчука и других россиян в спорте, сообщает La Gazzetta dello Sport

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Украинский футболист Виктор Коваленко и российский полузащитник Алексей Миранчук выступают за итальянскую "Аталанту". Они не являются игроками основа команды из Бергамо. Украинец и вовсе играет в аренде за "Эмполи". 

Алексей Миранчук
Алексей Миранчук во время матча. Фото: instagram.com/miranchuk/

Что Коваленко сказал о россиянах 

Недавно "Эмполи" проиграл дома "Аталанте" со счетом 3:0. Миранчук в том матче так и не появился на поле. Украинский футболист "Эмполи" рад тому, что ему не пришлось встречаться с соперником из России в рамках поединка Серии А. 

Коваленко заявил, что осуждает российских спортсменов. Они могли бы выступить против войны в Украине и использовать собственную популярность в качестве инструмента по работе с болельщиками. Однако никаких антивоенных высказываний россияне, включая Миранчука, не делают. 

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