Ковтун приніс два золота збірній Україні на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

Ілля Ковтун. Фото: Reuters

Український гімнаст Ілля Ковтун завоював два золота на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики. Він переміг у вправах на паралельних брусах та у вправі на перекладині.

Подробиці успіху українця — у матеріалі Новини.LIVE.

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Ковтун спочатку з найкращим результатом подолав кваліфікацію, а у фіналі взяв золото, випередивши найближчого переслідувача на 0,7 бала. Ілля зумів захистити свій титул на паралельних брусах, який він виборов на минулому чемпіонаті Європи.

Українець розпочав змагання серед перших. І одразу ж захопив лідерство: український гімнаст виконав вправу зі складністю 6.9 без помилок та отримав за неї 15.633 бали.

Результат Ковтуна у підсумку став найкращим серед усіх учасників фіналу. Найближчого переслідувача, кіпріота Маріоса Георгіу, українець випередив на 0.767 бала.

У боротьбі за медалі брав участь і українець Назар Чепурний. Він здобув бронзу в опорному стрибку. У сумі українець отримав 14.749 бала.

Наразі в скарбничці українських гімнастів 5 нагород: дві золоті, дві срібні (одну з них здобув юніор) та одна бронзова.

Шоста нагорода Ковтуна

Додамо, що друге поспіль "золото" Ковтуна на чемпіонатах Європи у вправах на паралельних брусах. У 2022 році український гімнаст став срібним призером.

Це шоста медаль у кар'єрі Іллі Ковтуна на чемпіонатах Європи зі спортивної гімнастики. Також у його доробку дві "бронзи" в особистому багатоборстві (2021 та 2023 роки) та "бронза" вправ на перекладині.

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