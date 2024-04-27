Ковтун принес два золота сборной Украины на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Илья Ковтун. Фото: Reuters

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал два золота на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Он победил в упражнениях на параллельных брусьях и в упражнении на перекладине.

Подробности успеха украинца — в материале Новини.LIVE.

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Ковтун сначала с лучшим результатом преодолел квалификацию, а в финале взял золото, опередив ближайшего преследователя на 0,7 балла. Илья сумел защитить свой титул на параллельных брусьях, который он завоевал на прошлом чемпионате Европы.

Украинец начал соревнование среди первых. И сразу захватил лидерство: украинский гимнаст выполнил упражнение со сложностью 6.9 без ошибок и получил за него 15.633 балла.

Результат Ковтуна в итоге стал лучшим из всех участников финала. Ближайшего преследователя, киприота Мариоса Георгиу, украинец опередил 0.767 балла.

В борьбе за медали принимал участие и украинец Назар Чепурный. Он получил бронзу в опорном прыжке. В сумме украинец получил 14 749 балла.

Сейчас в копилке украинских гимнастов 5 наград: две золотые, две серебряные (одну из них завоевал юниор) и одна бронзовая.

Шестая награда Ковтуна

Добавим, что второе "золото" Ковтуна на чемпионатах Европы в упражнениях на параллельных брусьях. В 2022 году украинский гимнаст стал серебряным призером.

Это шестая медаль в карьере Ильи Ковтуна на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике. Также в его наработке две "бронзы" в личном многоборье (2021 и 2023 годы) и "бронза" упражнений на перекладине.

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