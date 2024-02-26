Кравець розповів про майбутні трансфери Динамо

Футболісти "Динамо" святкують перемогу Фото: пресслужба клубу

Радник президента "Динамо" з питань дитячо-юнацького футболу Артем Кравець прокоментував проблему, яка хвилює багатьох уболівальників команди. Колишній форвард збірної України розповів про дії "біло-синіх" на трансферному ринку.

"Динамо планує посилити склад найближчим часом, цитує ексфутболіста "Брутальний футбол".

Київське "Динамо" втратило практично всіх легіонерів після початку повномасштабного вторгнення росіян до України. Тренерський штаб команди розв'язує проблему комплектування внаслідок залучання до матчів випускників клубної академії.

Артем Кравець на базі клубу. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто може поповнити склад "Динамо"

Артем Кравець заявив, що київський клуб важко назвати інертним гравцем на трансферному ринку. За словами колишнього форварда "біло-синіх", кияни прагнуть правильно розставити пріоритети у політиці комплектування складу.

"Настали такі часи, коли з морального погляду неправильно витрачати величезні гроші на посилення футбольної команди. "Динамо" намагається знайти шляхи посилення за нормальні, адекватні гроші. Необхідні гравці, які можуть допомогти досягти результату", — розповів Артем Кравець.

Радник Ігор Суркіса заявив, що у цій ситуації клуб не підписуватиме футболістів, які ніяк себе не зарекомендують, але при цьому закриють шлях до першої команди комусь із молодих вихованців "Динамо". Артем Кравець запевнив, що в академії "біло-синіх" є багато талановитих гравців.

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