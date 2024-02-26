Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кравець розповів про майбутні трансфери Динамо arrow

Кравець розповів про майбутні трансфери Динамо

26 лютого 2024 19:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кравець розповів про майбутні трансфери Динамо
Футболісти "Динамо" святкують перемогу Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Радник президента "Динамо" з питань дитячо-юнацького футболу Артем Кравець прокоментував проблему, яка хвилює багатьох уболівальників команди. Колишній форвард збірної України розповів про дії "біло-синіх" на трансферному ринку.

"Динамо планує посилити склад найближчим часом, цитує ексфутболіста "Брутальний футбол".

Київське "Динамо" втратило практично всіх легіонерів після початку повномасштабного вторгнення росіян до України. Тренерський штаб команди розв'язує проблему комплектування внаслідок залучання до матчів випускників клубної академії.

Артем Кравець
Артем Кравець на базі клубу. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто може поповнити склад "Динамо"

Артем Кравець заявив, що київський клуб важко назвати інертним гравцем на трансферному ринку. За словами колишнього форварда "біло-синіх", кияни прагнуть правильно розставити пріоритети у політиці комплектування складу.

"Настали такі часи, коли з морального погляду неправильно витрачати величезні гроші на посилення футбольної команди. "Динамо" намагається знайти шляхи посилення за нормальні, адекватні гроші. Необхідні гравці, які можуть допомогти досягти результату", — розповів Артем Кравець.

Радник Ігор Суркіса заявив, що у цій ситуації клуб не підписуватиме футболістів, які ніяк себе не зарекомендують, але при цьому закриють шлях до першої команди комусь із молодих вихованців "Динамо". Артем Кравець запевнив, що в академії "біло-синіх" є багато талановитих гравців.

Нагадаємо, Трубін перейде з "Бенфіки" до одного з найвідоміших клубів світу.

Мудрик пройшов коридор ганьби — відео моменту, про який українець хоче забути. 

Ванат розповів про обмін жартами з Гармашем після матчу "Металіста 1925" з "Динамо". 

Почеттіно розлютив власника "Челсі" й може бути звільнений. 

Де Брюйне вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру

Довбиком активно цікавляться три клуби з Англії

спорт
футбол
Динамо
Футбол трансфери
УПЛ
Артем Кравець

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024
Новина з відео

21:56Росіяни використали ракету "Циркон" під час останньої атаки на Київ — що про неї відомо

Актуальне по темі