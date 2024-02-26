Кравец рассказал о будущих трансферах Динамо

Футболисты "Динамо" празднуют победу. Фото: пресс-служба клуба

Советник президента "Динамо" по вопросам детско-юношеского футбола Артем Кравец прокомментировал проблему, которая волнует многих болельщиков команды. Бывший форвард сборной Украины рассказал о действиях "бело-синих" на трансферном рынке.

"Динамо планирует усилить состав в ближайшее время, цитирует экс-футболиста "Брутальный футбол".

Киевское "Динамо" потеряло практически всех легионеров после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Тренерский штаб команды решает проблему комплектования состава за счет выпускников клубной академии.

Артем Кравец на базе клуба. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто может пополнить состав "Динамо"

Артем Кравец заявил, что киевский клуб сложно назвать инертным игроком на трансферном рынке. Согласно словам бывшего форварда "бело-синих", киевляне стремятся правильно расставить приоритеты в политике комплектования состава.

"Наступили такие времена, когда с моральной точки зрения неправильно тратить огромные деньги на усиление футбольной команды. "Динамо" старается найти пути усиления за нормальные, адекватные деньги. Необходимы игроки, которые в состоянии помочь добиться результата", — рассказал Артем Кравец.

Советник Игорь Суркиса заявил, что в этой ситуации клуб не будет подписывать футболистов, которые никак себя не зарекомендуют, но при этом закроют путь в первую команду кому-то из молодых воспитанников "Динамо". Артем Кравец заверил, что в академии "бело-синих" есть много талантливых игроков.

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