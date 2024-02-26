Кравец рассказал о будущих трансферах Динамо
Советник президента "Динамо" по вопросам детско-юношеского футбола Артем Кравец прокомментировал проблему, которая волнует многих болельщиков команды. Бывший форвард сборной Украины рассказал о действиях "бело-синих" на трансферном рынке.
"Динамо планирует усилить состав в ближайшее время, цитирует экс-футболиста "Брутальный футбол".
Киевское "Динамо" потеряло практически всех легионеров после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Тренерский штаб команды решает проблему комплектования состава за счет выпускников клубной академии.
Кто может пополнить состав "Динамо"
Артем Кравец заявил, что киевский клуб сложно назвать инертным игроком на трансферном рынке. Согласно словам бывшего форварда "бело-синих", киевляне стремятся правильно расставить приоритеты в политике комплектования состава.
"Наступили такие времена, когда с моральной точки зрения неправильно тратить огромные деньги на усиление футбольной команды. "Динамо" старается найти пути усиления за нормальные, адекватные деньги. Необходимы игроки, которые в состоянии помочь добиться результата", — рассказал Артем Кравец.
Советник Игорь Суркиса заявил, что в этой ситуации клуб не будет подписывать футболистов, которые никак себя не зарекомендуют, но при этом закроют путь в первую команду кому-то из молодых воспитанников "Динамо". Артем Кравец заверил, что в академии "бело-синих" есть много талантливых игроков.
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