"Кривбас" підписав двох африканських талантів

Конаду та Аду. Фото: "Кривбас"

Криворізький "Кривбас" по ходу сезону продовжує посилюватись. Головний тренер Юрій Вернидуб зробив акцент на легіонерах з Африки.

Клуб підписав двох гравців з Гани, повідомила пресслужба.

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Африканський вектор вибраний завдяки головному тренеру, який під час роботи в "Шерифі" працював з великою кількістю гравців з цього регіону й з ними вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів. До того ж команда отримає недорогих гравців, яких в майбутньому можна вигідно продати.

У клубі вже шість африканців

Першим новачком став 23-річний центральний захисник Ядом Конаду, який перейшов у річну оренду з ганського клубу "Хартс оф Оук". Оборонець вперше буде виступати за межами батьківщини. Цікаво, що в активі футболіста сім матчів за свою національну збірну.

Другим новачком "Кривбасу" став 19-річний Прінс Квабена Аду, який більш досвідчений в європейському футболі.

Минулого сезону Аду грав у Білорусі за "Іслоч", у складі якої забив вісім м’ячів у 16 матчах. Форвард виступав за збірну Гани U-20.

Додамо, що Аду у 2020 році за версію авторитетного британського видання Guardian був включений до списку найкращих молодих талантів у світовому футболі.

Загалом у "Кривбасі" вже шість гравців з Африки, з яких троє ганці.

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