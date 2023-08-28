На Ближнем Востоке дают хорошие деньги за лидера "Кривбасса"

Иван Дибанго. Фото: "Кривбасс"

Правда, неизвестно какое вознаграждение получит "Кривбасс", но своего лидера потеряет. Этот футболист сейчас один из лучших в УПЛ на своей позиции.

Речь идет о левом защитнике клуба Иване Дибанго, сообщил журналист Владимир Зверов.

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У "Кривбасса" два предложения по трансферу

По информации источника, "Кривбасс" получил два предложения по трансферу защитника.

На текущий момент "Кривбасс" имеет два предложения по Дибанго. Одно предложение сделал неназванный клуб из Ближнего Востока, а второе — команда из Словакии.

Предложение ближневосточного клуба в несколько раз больше, чем словацкого.

"У Дибанго есть договоренность с "Кривбассом", что до зимы он на 100% остается в Украине. Спрос на таких футболистов есть", — сказал Зверов.

21-летний футболист принадлежит эстонской "Левадии" до 30 июня 2024 года и уже в течение двух сезонов играет в Кривом Рогу.

В текущем сезоне футболист провел четыре матча за "Кривбасс" и сделал в них три ассиста.

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