На Близькому Сході дають добрі гроші за лідера "Кривбасу"

Іван Дібанґо. Фото: "Кривбас"

Щоправда, невідомо, яку винагороду отримає "Кривбас", але свого лідера втратить. Цей футболіст зараз один із найкращих в УПЛ на своїй позиції.

Йдеться про лівого захисника клубу Івана Дібанго, повідомив журналіст Володимир Звєров.

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У "Кривбасу" дві пропозиції щодо трансферу

За інформацією джерела, "Кривбас" отримав дві пропозиції щодо трансферу захисника.

Зараз "Кривбас" має дві пропозиції щодо Дібанго. Одну зробив неназваний клуб із Близького Сходу, а другу — команда зі Словаччини.

Пропозиція близькосхідного клубу в кілька разів більша, ніж словацького.

"Дібанго має домовленість з "Кривбасом", що до зими він на 100% залишається в Україні. Попит на таких футболістів є", — сказав Зверов.

21-річний футболіст належить естонській "Левадії" до 30 червня 2024 року і вже протягом двох сезонів грає у Кривому Розі.

Цього сезону футболіст провів чотири матчі за "Кривбас" і зробив у них три асисти.

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