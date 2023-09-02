"Кривбасс" подписал двух африканских талантов

Конаду и Аду. Фото: "Кривбасс"

Криворожский "Кривбасс" по ходу сезона продолжает усиливаться. Главный тренер Юрий Вернидуб сделал акцент на легионерах из Африки.

Клуб подписал двух игроков из Ганы, сообщила пресс-служба.

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Африканский вектор выбран благодаря главному тренеру, который во время работы в "Шерифе" работал с большим количеством игроков из этого региона и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. К тому же, команда получит недорогих игроков, которых в будущем можно выгодно продать.

В клубе уже шесть африканцев

Первым новичком стал 23-летний центральный защитник Ядом Конаду, перешедший в годовую аренду из ганского клуба "Хартс оф Оук". Защитник впервые выступит за пределами родины. Интересно, что в активе футболиста семь матчей за свою сборную.

Вторым новичком "Кривбасса" стал более опытный в европейском футболе 19-летний Принс Квабена Аду.

В прошлом сезоне Аду играл в Беларуси за "Ислочь", в составе которой забил восемь мячей в 16 матчах. Форвард выступал за сборную Ганы U-20.

Аду в 2020 году за версию авторитетного британского издания Guardian был включен в список лучших молодых талантов в мировом футболе.

В общей сложности в "Кривбассе" уже шесть игроков из Африки, из которых трое ганцы.

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