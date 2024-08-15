Кривбас вилетів з Ліги Європи після поразки від Вікторії

Матч "Вікторія" — "Кривбас". Фото: "Кривбас"

В Лізі Європи пройшли матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду. У цій грі "Кривбас" на виїзді зіграв проти "Вікторії" Плзень.

За підсумками гри клуб із Кривого Рогу вилетів з турніру, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Вікторія" — "Кривбас"

Перша гра в Кошице завершилась перемогою "Вікторії" і тому "Кривбас" влаштовувала лише перемога з будь-яким рахунком.

Однак з перших хвилин чехи активно ходили в атаку, а потім віддали м’яч українському клубу, у якого завжди були інші козирі, а не креатив. Але потрібно було забивати, але це завдання "Кривбас" так і не виконав. Атаки команди Юрія Вернидуба майже завжди полягали в тому, щоб м’яч віддавали на Прінса Аду, він йшов на чотирьох захисників і залишався без м’яча. Іноді легіонер кволо пробивав по воротах.

"Вікторія" впевнено зіграла в захисті і реалізувала свою атаку. На 52-й хвилині Шульц подав із правого флангу на дальню штангу, де Вашулін головою пробив Кліщука.

Після вильоту з Ліги Європи "Кривбас" зіграє у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти іспанського "Бетіса".

"Вікторія" — "Кривбас" — 1:0 перший матч — 2:1

Гол: Вашулін, 52

"Вікторія": Тврдонь — Две, Гранач, Ємелка — Гавел, Черв, Калвах, Слончик (Ірка, 50), Копіц (Каду, 86) — Шульц, Вашулін (Видра, 71).

"Кривбас": Кліщук — Понєдєльнік (Бандейра, 84), Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана (Твердохліб, 61), Вакулко — Д. Кузик (Драмбаєв, 72), Луньов (Кожушко, 84), Микитишин (Хоченовський, 61) — Прінс.

Попередження: Кліщук, Романчук, Прінс

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