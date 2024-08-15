Кривбасс вылетел из Лиги Европы после поражения от Виктории

Матч "Виктория" — "Кривбасс". Фото: "Кривбасс"

В Лиге Европы прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда. В этой игре "Кривбасс" на выезде сыграл против "Виктории" Плзень.

По итогам игры клуб из Кривого Рога вылетел из турнира, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Виктория" — "Кривбасс"

Первая игра в Кошице завершилась победой "Виктории" и потому "Кривбасс" устраивала только победа с любым счетом.

Однако с первых минут чехи активно ходили в атаку, а затем отдали мяч украинскому клубу, у которого всегда были другие козыри, а не креатив. Но нужно было забивать, но эту задачу "Кривбасс" так и не выполнил. Атаки команды Юрия Вернидуба почти всегда заключались в том, чтобы мяч отдавали на Принса Аду, он шел на четырех защитников и оставался без мяча. Иногда легионер хило пробивал по воротам.

"Виктория" уверенно сыграла в защите и реализовала свою атаку. На 52-й минуте Шульц подал с правого фланга на дальнюю штангу, где Вашулин головой пробил Клищука.

После вылета из Лиги Европы "Кривбасс" сыграет в плей-офф квалификации Лиги конференций против испанского "Бетиса".

"Виктория" — "Кривбасс" — 1:0 первый матч — 2:1

Гол: Вашулин, 52

"Виктория": Тврдонь — Две, Гранач, Емелка — Гавел, Черв, Калвах, Слончик (Ирка, 50), Копиц (Каду, 86) — Шульц, Вашулин (Видра, 71).

"Кривбасс": Клищук — Понедельник (Бандейра, 84), Романчук, Стецьков, Дибанго — Бизимана (Твердохлеб, 61), Вакулко — Д. Кузик (Драмбаев, 72), Лунев (Кожушко, 84), Микитишин (Хоченовский, 6) — Принс.

Предупреждения: Клищук, Романчук, Принс

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